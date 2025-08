Ojeda: "Estábamos en deuda"

"Nos faltaba ese golpe de ganarlo. No veníamos perdiendo, pero sabíamos que estábamos en deuda con nosotros mismos", aseguró el delantero, que volvió al gol después de varios partidos sin convertir.

Además, valoró el contexto del resultado: "Cañuelas es un equipo grande de la categoría, ganar acá no es fácil. Estoy contento por poder ayudar al equipo". Ojeda también destacó la mentalidad del plantel: "Sabemos que cuando nos ponemos arriba somos difíciles, porque trabajamos todos los partidos con mucha seriedad".

Estrella no solo suma puntos, sino que consolida una identidad colectiva fuerte, algo que el atacante no pasó por alto: "Eso es lo que rescatamos del grupo. No hay una figura en sí, somos un equipo. Todos nos matamos en la cancha y tiramos para el mismo lado".

Y cerró con un mensaje claro sobre el espíritu del vestuario: "Eso también es parte de un grupo bárbaro que se armó. Cualquiera está a disposición para jugar en cualquier momento".

Con este nuevo triunfo, el conjunto dirigido por Agustín Wallasch reafirma su intención de pelear por un lugar protagónico en el torneo y sueña con seguir por este camino.