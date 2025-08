Unión Ezpeleta volvió, pero sin resultado

El encuentro fue suspendido cuando todavía no había terminado la primera mitad, y el equipo quilmeño se imponía por 1 a 0 con gol de penal de Matías González.

