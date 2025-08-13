Organizan gran desfile en homenaje a San Martín en San Isidro

Hombres, mujeres y vehículos -habrá tanques, blindados, unidades con orugas, camiones hasta incluso autos clásicos- se concentrarán desde las 10 en la avenida Márquez, desde avenida Santa Fe hasta Intendente Indart.

La actividad empezará con un desfile más corto desde Márquez y Santa Fe hasta Alberti para niños de jardines infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio. Luego, será el turno de más de 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios que marcharán en un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.

Habrá equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, y tanques. Distintos vehículos a rueda y a oruga del Ejército, además de autos clásicos particulares y de militares coleccionistas.

Por el desfile se realizarán cortes de tránsito. Habrá dos etapas de cortes: los parciales serán el viernes 15, de 20 a 24 en la avenida Márquez entre Intendente Lambertini y Moreno, en sentido a la avenida Santa Fe. Luego, el sábado 16 de 0 a 3, en Márquez en sentido a avenida Rolón; y de 3 a 20 se cortará el tránsito en un carril y medio de cada mano.

Mientras que, en la segunda etapa, el sábado 16, de 20 a 24 se realizará un corte total en Márquez entre Intendente Indart y avenida Santa Fe. Y el domingo de 0 a 19. Ese domingo también habrá un corte parcial en avenida Santa Fe, entre avenida Márquez y Mendeville, de 0 a 19, en el contracarril sentido a Vicente López.