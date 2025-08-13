Organizan gran desfile en homenaje a San Martín en San Isidro

El domingo desde las 10, para conmemorar el 175º aniversario de la muerte de San Martín, se desarrollará en avenida Márquez y Santa Fe, con la participación de fuerzas y bandas militares, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y representantes de las escuelas municipales.
Al cumplirse 175 años de la muerte del Libertador de la Patria, el General José de San Martín, el Municipio de San Isidro organiza para el domingo un impresionante desfile cívico- militar por la avenida Márquez del que participarán más de 2.300 efectivos de fuerzas armadas y de seguridad.
Hombres, mujeres y vehículos -habrá tanques, blindados, unidades con orugas, camiones hasta incluso autos clásicos- se concentrarán desde las 10 en la avenida Márquez, desde avenida Santa Fe hasta Intendente Indart.
La actividad empezará con un desfile más corto desde Márquez y Santa Fe hasta Alberti para niños de jardines infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio. Luego, será el turno de más de 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios que marcharán en un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.
Habrá equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, y tanques. Distintos vehículos a rueda y a oruga del Ejército, además de autos clásicos particulares y de militares coleccionistas.
Por el desfile se realizarán cortes de tránsito. Habrá dos etapas de cortes: los parciales serán el viernes 15, de 20 a 24 en la avenida Márquez entre Intendente Lambertini y Moreno, en sentido a la avenida Santa Fe. Luego, el sábado 16 de 0 a 3, en Márquez en sentido a avenida Rolón; y de 3 a 20 se cortará el tránsito en un carril y medio de cada mano.
Mientras que, en la segunda etapa, el sábado 16, de 20 a 24 se realizará un corte total en Márquez entre Intendente Indart y avenida Santa Fe. Y el domingo de 0 a 19. Ese domingo también habrá un corte parcial en avenida Santa Fe, entre avenida Márquez y Mendeville, de 0 a 19, en el contracarril sentido a Vicente López.
