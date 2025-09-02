Pepo De la Vega, campeón por primera vez en medio de la pelea con Messi y De Paul

Justamente con esos dos astros Pepo tuvo un encontronazo durante el partido, en el marco de un compromiso convulsionado que terminó con lucha cuerpo a cuerpo de varios protagonistas, con golpes de puño y agresiones entre jugadores, cuerpo técnico, y todos los presentes en el campo de juego.

Los incidentes que se produjeron tras el pitazo final en el Lumen Field de Seattle tuvieron de todo porque hubo manotazos, empujones y hasta escupitajos por parte de Luis Suárez hacia un integrante del staff del cuerpo técnico del equipo contrario. La pelea comenzó sobre el final, cuando jugadores suplentes de Inter de Miami ingresaron al campo de juego y uno de ellos lanzó un golpe al defensor Jackson Ragen. Esa acción derivó en la reacción inmediata de futbolistas de Seattle y desencadenó un tumulto generalizado.

En medio del desorden, Tomás Avilés, defensor argentino de Inter Miami, se cruzó con Ragen y ambos intercambiaron golpes en el aire. Segundos después, el ex Rosario Central fue derribado por Jon Bell, deportista del equipo de Seattle, lo que agravó la tensión. Alrededor de ellos, otros futbolistas intentaban separar a los involucrados.

Sin embargo, la imagen que se hizo viral fue el entredicho del ex Granate con sus dos ídolos. Fue una discusión futbolera y no pasó a mayores, a diferencia del escandaloso final. "¿Messi y De Paul? Son los más grandes. Son campeones del mundo y son mis ídolos", confesó Pepo tras el partido en el que fue erigido como la máxima figura.

Y cerró sobre la discusión con sus compatriotas: "El cruce fue por cuestiones del partido. Traté de enfocarme y no tomármelo a pecho. Enfrentarlos siendo argentino conlleva otra presión".

El ex jugador de Lanús fue clave en la consagración del Sounders y fue elegido MVP (Jugador Más Valioso) del torneo por sus sólidas actuaciones: marcó tres goles en seis partidos.