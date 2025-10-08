Piden prisión preventiva para tres efectivos policiales de Almirante Brown

La petición, que quedó en manos de la jueza de Garantías número 6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni, fue presentada por los fiscales Jorge Grieco y Alejandro Alleno, quienes imputaron a estos agentes por el delito de "privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El hecho por el que están acusados ocurrió hace poco más de un mes, cuando cinco policías que se movilizaban en patrullero para cumplir una orden de allanamiento vinculada a una causa por narcotráfico. En pleno recorrido, en la zona de San José, interceptaron una camioneta que aparecía relacionada con la investigación.

Lo cierto es que ni el vehículo ni el conductor tenían algún impedimento legal. No obstante, apuntaron con armas de fuego al hombre que manejaba y lo obligaron a llevarlos a su vivienda. Una vez en la casa, le robaron 100.000 pesos, relojes, una moto y la mencionada camioneta.

Poco después, llamaron a la familia del conductor y le pidieron un rescate de 10.000 dólares para liberarlo. La entrega del dinero se concretó en el Bingo de San Francisco Solano y el hombre fue liberado en el barrio La Perla de Temperley.

Los fiscales Jorge Grieco y Alejandro Alleno, tras la denuncia de la víctima, iniciaron una investigación que culminó con la detención de tres policías, mientras que dos que habrían participado del hecho continúan prófugos.