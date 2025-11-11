Ponen en valor otra de las cinco plazas que homenajean a la flota del almirante Brown.

La intervención se llevó a cabo en el espacio público ubicado en Diagonal Brown y La Rosa y se concretó bajo el concepto de "terrazas verdes", en el cual se aprovechó la estructura arbórea del lugar para generar sectores elevados con mesas destinadas al uso gastronómico. Además, se construyeron veredas con bloques de intertrabado y se instaló nueva iluminación con tecnología LED, tanto en columnas como alrededor de los plenos elevados.

Otras de las mejoras tuvieron que ver con la conservación de la farola original de la plaza, la conformación de canteros que marcan los accesorios y la instalación de un tótem de seguridad. A pesar de estos cambios, no impiden que los deliverys dejen de pasar con sus motos por el centro de la plaza para evitar el empedrado que la circunda.

"Seguimos recuperando y poniendo en valor los espacios públicos de nuestros barrios para que las familias los disfruten, se encuentren y compartan actividades al aire libre", sostuvo el intendente Mariano Cascallares durante una jornada que se llevó a cabo en el lugar, donde se compartieron distintas actividades recreativas y culturales para la ocasión, entre ellas una tarde musical con el grupo Eventual Dúo, que interpretó temas de jazz, bossa y clásicos.

Participaron de la actividad el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; la delegada municipal de Adrogué, María José Zandonadi; y vecinos del barrio.