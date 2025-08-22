Protesta de trabajadores de Edesur por despidos en Quilmes

El contexto social y económico tiene a maltraer a gran parte de aquellos que salen a ganarse el pan a diario de una manera u otra. Es por dicho motivo que tras una serie de episodios que disgustaron en el interior de la empresa proveedora de suministro eléctrico, situada su oficina en el casco céntrico quilmeño, sus empleados protestaron con bombos, platillos y banderas para mostrar su enojo.

Todo comenzó durante la jornada del jueves por la tarde en la intersección de 9 de Julio y San Martín, en el centro del distrito. Decenas de trabajadores acudieron y algunos llevaron pirotecnia y bengalas que asustaron a los vecinos y transeúntes. Según reconocieron, todo esto fue realizado debido al despido de dos compañeros y denuncian que están desmantelando el sitio ya que necesitan invertir más en lugar de tener menos empleados.

“Hay hostigamiento hacia los trabajadores. Dos de ellos recibieron telegramas sin causa. Hostigan para flexibilizar cada vez más, para aplicar estándares de trabajo que no son los adecuados”, sostuvo el secretario gremial del sindicato Luz y Fuerza, Daniel De Rosa. Además, contó las falencias que mantiene la empresa con sus usuarios y los problemas que les generan.

“El servicio eléctrico que se presenta es deficitario, no hay inversiones y la variable de ajuste no debe ser nunca los trabajadores. Hoy hicimos la convocatoria fuera del horario laboral o en franco, y vinimos a manifestarnos. Los despidos afectan al servicio: a Edesur le faltan trabajadores. Los vecinos saben que cuando hacen un reclamo tardan mucho en llegar, la empresa funciona muy mal”, subrayó con énfasis.

Es importante resaltar que la manifestación duró poco tiempo y luego retornaron a sus hogares sin complicaciones. No fue necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad y tampoco hubo terceros damnificados, ya que todo se dio de manera pacífica.