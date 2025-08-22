Proyectan una renovación total del Cementerio de Rafael Calzada

Hasta el momento, en el marco de este importante proyecto, ya se construyó un nuevo módulo de nichos, se restauraron los existentes, se levantó una sala velatoria y se hizo un relevamiento del casco histórico, todo con el objetivo de modernizar el servicio y poner en valor este espacio de gran importancia para la comunidad.

"Estamos llevando adelante obras históricas en el Cementerio Municipal de Almirante Brown, modernizando las instalaciones, sumando servicios y poniendo en valor su casco histórico. Queremos que las vecinas y vecinos que visitan a sus seres queridos encuentren un lugar cuidado, digno y en mejores condiciones", destacó el intendente Mariano Cascallares.

Estos importantes avances tuvieron su origen en septiembre de 2024 cuando el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 13.489/24, que actualizó y unificó la normativa vigente que tenía más de cuarenta años.

En ese sentido, el predio de casi 12 hectáreas está siendo reacondicionado, además de las obras mencionadas, se avanza con tareas de pintura y un relevamiento catastral -con un dron- para regularizar y detallar cada sector del terreno: el trabajo posibilitó identificar y cuantificar cada lote para una mejor planificación futura.

También se conformó una comisión técnica que evalúa el casco histórico del cementerio donde se remarcan e identifican los valores arquitectónicos e históricos de bóvedas y panteones, preservando el patrimonio.

El proyecto contempla, además, la planificación de nuevos sectores y servicios, con el objetivo de brindar más y mejores respuestas a las necesidades de las familias que asisten al lugar.

Finalmente, desde la Comuna anticiparon que a estas acciones se suma la incorporación de un nuevo sistema de gestión operativa que agilizará y potenciará la atención al público, mejorando la organización interna y la calidad del servicio.