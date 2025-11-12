Quilmes apuesta a la continuidad de Tévez y Roseti

De momento, el equipo se apunta a trabajos físicos y tácticos, con la participación de Federico Tévez y Marcos Roseti, quienes hablaron con la directiva y tienen posibilidades de quedarse, dado que sus respectivos contratos serían pagados por el Cervecero, sólo restan los detalles económicos.

La situación de Roseti tiene el matiz de una mejora en su nuevo contrato, pero entra en juego el dueño de su pase, Midland, por el valor del cargo por el préstamo, dado que la entidad del Oeste aumentará la cifra y en caso que la oferta convenza al volante, su continuidad en Quilmes podría no darse.

Respecto de la práctica informal de fútbol, tras las tareas físicas, los jugadores hicieron ejercicios con pelota en un ensayo corto. De un lado estuvieron: Esteban Glellel; Lautaro Closter, Tévez, Ignacio Lescano y Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Joaquín Postigo y Roseti; Juan Ignacio Capano, Jano Coronel y Axel Batista.

Los alternativos formaron con: Mateo Rodríguez; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Santino Rodríguez y Santiago Luna; Luciano Cuella, Tiago Marghetich y Cristóbal Valbuena; Gabriel Vázquez , Thiago D'Angelis y Ezequiel Delgado Cañete.