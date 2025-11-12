Santilli respondió al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó Santilli desde sus redes sociales, al hacerse rápidamente eco de una publicación del ministro de Gobierno bonaerense,

El funcionario provincial había compartido la solicitud formal de una reunión con el Poder Ejecutivo para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas” en el distrito.

Dale Carli, gracias! Tomo nota https://t.co/0hzz6XifuL — Diego Santilli (@diegosantilli) November 12, 2025

Para Bianco, “estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”.

Junto a esa publicación, adjuntó la imagen de la solicitud de audiencia presentada ante el titular del Ministerio del Interior donde explicita mantener una reunión con el fin de tratar “temas vinculados a las deudas pendientes del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires” y sobre “la situación de las obras que permanecen paralizadas” en el territorio.

Si bien Santilli viene manteniendo citas con gobernadores aliados, por lo que este miércoles se reunirá con el entrerriano Rogelio Frigerio y el jueves con el salteño Gustavo Sáenz, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Axel Kicillof.

El funcionario tiene como tarea fundamental llegar a acuerdos con gobernadores, pero continúa con los lineamientos trazados por el presidente, Javier Milei, de sólo tener reuniones con los que consideran aliados. En ese marco, ya hubo encuentros con los mandatarios con Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), entre otros tantos.