Thomas Marchesín debuto en el Turismo Nacional Clase 2

Luego de su salida del Turismo Pista, Marchesín buscó horizontes en el TN, donde sólo había tenido unas participaciones como invitado

Desde los primeros entrenamientos, Marchesín exhibió buena adaptación y ritmo ascendente, dejando una imagen sólida en la clasificación. En su serie, el joven piloto mantuvo la línea sin cometer errores, completando su primer contacto real con el intenso pelotón de la divisional en el segundo lugar.

Luego de dos muy buenas clasificaciones, el quilmeño se ubicó cuarto en la General y, en la Final, arrancó metiéndose en la vanguardia pero, en una carrera de máxima exigencia, solo pudo completar 7 de las 18 vueltas, lo que lo depositó en la posición número 34.

Con esta presentación, Thomás Marchesín dio otro paso firme dentro del automovilismo nacional, iniciando una etapa que promete crecimiento y nuevas metas, con la mirada puesta en consolidarse entre los protagonistas del Turismo Nacional.

Tras las sensaciones encontradas de su debut, el piloto tendrá revancha a fin de mes, cuando, la categoría más federal del deporte motor, dispute su última fecha del año en el mendocino Autódromo Ciudad de San Martín.