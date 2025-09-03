Recuperan 1400 metros cuadrados de costa en San Isidro

La intervención se desarrolla en el marco del Plan Costero para la recuperación y puesta en valor del límite con el río. “Queremos una costa integrada y accesible, con espacios públicos para que todos los vecinos de San Isidro, y quienes nos visitan, puedan disfrutarla”, sostuvo el intendente Ramón Lanús.

“San Isidro continúa dando pasos firmes en el plan de revitalización del frente costero, con el objetivo de mejorar el acceso a la costa para todos los vecinos y potenciar el uso del espacio público”, detalló Jorge Alvarez, asesor de gobierno y candidato a concejal del frente La Libertad Avanza en San Isidro.

El Municipio viene ejecutando un plan para recuperar espacios en la costa. En total se van a recuperar 8 hectáreas de costa que hoy están ocupadas o cuyo acceso es restringido, para ponerlas en valor y generar un paseo costero.

Como primer hito en este proceso, el año pasado se revocó la autorización otorgada al barrio cerrado frente al río, ubicado también en el Bajo de Martínez, sobre la calle Alvear. Además, en abril de este año, el Municipio finalizó la puesta en valor del Parque 33 Orientales, en el límite del partido con San Fernando, a partir de la cual se recuperaron y mejoraron más de 5.000 metros cuadrados de espacio público, incluyendo zonas recreativas, áreas de esparcimiento, espacios verdes de calidad, zonas de juegos.

Asimismo, en julio se procedió a la recepción de dos inmuebles ubicados en el bajo de Roque Sáenz Peña, conocidos como Barisidro y Catalejo. Ambos funcionaban desde 1996 como comercios, a partir de un decreto que les otorgaba el uso precario sin canon ni contraprestación hacia el Municipio. Los inmuebles fueron recibidos en estado de abandono y demolición, lo que obligó a completar la demolición y luego parquizar el área. Gracias a estas tareas se incorporaron al espacio público 9.775 metros cuadrados.

Por último, hace unas semanas se anunció la puesta en valor la cancha de fútbol pública lindera a Bosque Alegre, como parte de un acuerdo entre el Municipio y el Club Atlético San Isidro. Los trabajos, que comenzarán antes de fin de año, incluyen la nivelación del terreno, la instalación de riego y una mejora del sistema de iluminación para su uso nocturno, garantizando su accesibilidad para fines sociales y respetando el paisaje protegido del entorno. Esto contempla la integración de Bosque Alegre, respetando su paisaje natural y asegurando su conservación como parte del patrimonio natural del Municipio de San Isidro.