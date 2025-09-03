Avanza la construcción del Polo Educativo Integral de El Pato

Impulsada por el intendente Juan José Mussi comprende un Jardín de Infantes, una Escuela Primaria y una Secundaria. Cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Los trabajos de construcción del Polo Educativo Integral de El Pato, Berazategui, avanza fuertemente y estiman que comience el dictado de clases a inicios del ciclo lectivo del año que viene, en el marco de un importante plan de urbanización en esa localidad.
Las labores se efectúan en el predio ubicado entre las calles 512, 622, 623 y 514, de Barrio Once. Esta obra, impulsada a través de la gestión del intendente Juan José Mussi, comprende una Escuela Primaria (12 aulas), una Secundaria (6 aulas) y un Jardín de Infantes (6 salitas), garantizando unas 900 nuevas vacantes.
Este proyecto para beneficio de los vecinos de El Pato es posible gracias al convenio firmado por el Municipio y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU); el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Tras recorrer la obra, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat municipal, Cecilia Roldán, afirmó: "Estamos felices de ver cómo avanza esta maravillosa obra tan necesaria para los vecinos y vecinas. Contempla la construcción de un Jardín de Infantes, una Primaria y una Secundaria; un Salón de Usos Múltiples (SUM), un Playón Multideportes, canchas y una huerta".
"Sin dudas, es una gran ciudad educativa. Para concretar sus estudios, muchos vecinos debían recurrir a otros establecimientos que prácticamente colapsaban, así que este espacio viene a traer una solución", añadió.
En este sentido, Roldán destacó: "Estamos muy felices y entusiasmados, porque se trata de una importantísima iniciativa del intendente Mussi, cuya concreción es posible gracias al apoyo incondicional del gobernador Axel Kicillof". Y agregó: "El objetivo es que en 2026 comience la actividad en este gran Polo, con el inicio del Ciclo Lectivo y albergando una matrícula de 900 estudiantes".
La obra supera los 5 mil metros cuadrados cubiertos y comprende la instalación de redes de agua y luminarias para el barrio, así como la disposición de otros espacios abiertos y recreativos en el predio, como un patio común para todas las escuelas, un salón deportivo techado y un área de juegos. El objetivo es que este Polo Educativo Integral permita resolver la demanda educacional de esta zona de la localidad de El Pato.
comentar