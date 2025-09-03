Avanza la construcción del Polo Educativo Integral de El Pato

Las labores se efectúan en el predio ubicado entre las calles 512, 622, 623 y 514, de Barrio Once. Esta obra, impulsada a través de la gestión del intendente Juan José Mussi, comprende una Escuela Primaria (12 aulas), una Secundaria (6 aulas) y un Jardín de Infantes (6 salitas), garantizando unas 900 nuevas vacantes.

Este proyecto para beneficio de los vecinos de El Pato es posible gracias al convenio firmado por el Municipio y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU); el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Tras recorrer la obra, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat municipal, Cecilia Roldán, afirmó: "Estamos felices de ver cómo avanza esta maravillosa obra tan necesaria para los vecinos y vecinas. Contempla la construcción de un Jardín de Infantes, una Primaria y una Secundaria; un Salón de Usos Múltiples (SUM), un Playón Multideportes, canchas y una huerta".

"Sin dudas, es una gran ciudad educativa. Para concretar sus estudios, muchos vecinos debían recurrir a otros establecimientos que prácticamente colapsaban, así que este espacio viene a traer una solución", añadió.

En este sentido, Roldán destacó: "Estamos muy felices y entusiasmados, porque se trata de una importantísima iniciativa del intendente Mussi, cuya concreción es posible gracias al apoyo incondicional del gobernador Axel Kicillof". Y agregó: "El objetivo es que en 2026 comience la actividad en este gran Polo, con el inicio del Ciclo Lectivo y albergando una matrícula de 900 estudiantes".

La obra supera los 5 mil metros cuadrados cubiertos y comprende la instalación de redes de agua y luminarias para el barrio, así como la disposición de otros espacios abiertos y recreativos en el predio, como un patio común para todas las escuelas, un salón deportivo techado y un área de juegos. El objetivo es que este Polo Educativo Integral permita resolver la demanda educacional de esta zona de la localidad de El Pato.