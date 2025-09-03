Condenado a 14 años de prisión por un crimen ocurrido hace más de 10 años

Se trata de un hecho conmocionante que no tuvo la merecida resolución debido a que el principal apuntado no aparecía. Si bien ya estaban reunidas todas las pruebas y se habían tomado todos los testimonios necesarios, faltaba la última parte, clave y fundamental para el ansiado cierre de este caso. En sintonía, la familia del fallecido podrá tener un poco de tranquilidad tras más de una década de impunidad y de falta de respuestas por parte de las autoridades judiciales.

El episodio se remonta al 19 de octubre de 2014, cuando Héctor Omar Rigoni entró junto con un cómplice a una vivienda situada en la intersección de Comandante Franco y calle 171. Armado, irrumpió con violencia y se dirigió hacia los hermanos Medrano, con quienes había mantenido una disputa horas antes por cuestiones que no trascendieron y que actualmente carecen de relevancia.

Lo cierto es que el desenlace terminó siendo trágico y lo que inició como un cruce de insultos escaló hasta convertirse en un brutal homicidio. Rigoni se acercó hasta una de las víctimas y la ejecutó de un disparo en la cabeza. Al otro damnificado también le disparó pero a quemarropa, este salvó su vida de milagro a pesar de haber recibido heridas de gravedad y contó lo ocurrido a las autoridades.

Tras ello, el asesino salió de la propiedad y no lo volvieron a ver hasta casi 11 años después, cuando se decidió y se entregó ante las autoridades judiciales. Esto ocurrió en las últimas semanas y, en el correspondiente juicio, lo condenaron a 14 años de prisión en el Tribunal Oral número 2 del Departamento Judicial de Quilmes. Los magistrados a cargo fueron Félix Roumieu, Pablo Pereyra y Rodrigo Bagini.

“Se ha acreditado que las víctimas se encontraban desarmadas al momento del ataque, lo que los colocó en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a los agresores armados”, indicaron los jueces tras el fallo condenatorio. El fiscal a cargo del caso fue Sebastián Videla, quien llevó adelante las correspondientes acusaciones contra Rigoni.

Así las cosas, los familiares de los hermanos Medrano podrán tener un poco de tranquilidad luego de haber estado más de una década esperando por la aparición del principal homicida, quien se estuvo escondiendo en distintos domicilios del distrito y alrededores para poder librarse de los pasos de la Justicia.