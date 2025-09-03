Camionero embistió poste del tendido eléctrico y dejó sin luz a varios vecinos

Se trata de un episodio que genera conmoción en toda la comunidad y muchísima bronca por parte de los damnificados, quienes ahora esperan una inmediata solución para poder continuar con normalidad su vida cotidiana. Lo cierto es que podría haber sido una tragedia en caso de que alguna persona estuviera caminando debajo del palo y milagrosamente, los daños solo fueron materiales.

Todo comenzó durante la mañana de de este miércoles sobre la calle Constitución al 700, cuando un sujeto a bordo de un camión Scania pasó a gran velocidad y, sin intención, pero sabiendo que esto mismo podría suceder, enganchó un cable que cruzaba de vereda a vereda y arrancó parte del tendido eléctrico. Pero esto no fue lo peor, ya que a raíz de ello cayó un poste de luz que impactó en un vehículo estacionado.

El palo hizo estallar el vidrió trasero y, para colmo, el camionero le rayó la parte lateral derecha. En sintonía, se quiso dar a la fuga, pero dos vecinas que escucharon lo que había ocurrido salieron en un vehículo a buscarlo, lo increparon y lograron que bajara. Minutos después, llamaron a las autoridades correspondientes y se montó un operativo en la zona ya que corrían el riesgo de que los cables sueltos tuvieran electricidad.

Sin embargo, gran parte del vecindario se quedó sin el servicio de luz y esperan una pronta reparación por parte de la empresa proveedora, para poder retomar las tareas laborales y tampoco perder mercadería comestible. Se apersonaron móviles policiales y los vecinos realizaron la denuncia frente a agentes de Defensa Civil respecto a lo que había ocurrido. También compartieron a este medio imágenes de filmaciones de vigilancia privadas.

Así las cosas, a pesar de todo el malestar generado, agradecen que al momento del siniestro no hubiera ningún niño caminando por debajo del poste, ya que podría haberse tratado de una tragedia sin precedentes