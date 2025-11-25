Renovaron más de 300 luminarias en las colectoras de la Panamericana en San Isidro

El intendente Ramón Lanús supervisó los trabajos, que tienen por objetivo priorizar la seguridad y mejorar la movilidad de los vecinos. El plan tiene por objetivo reemplazar un total de 750 aparatos.
El Municipio de San Isidro finalizó la renovación de 330 luminarias, mediante un convenio con Autopistas del Sol (AUSOL, a partir del cual se modernizaron las luminarias en las colectoras y frentes de la Autopista Panamericana. Los trabajos se realizan en etapas y continuarán el año que viene hasta completar un total de 750 luminarias renovadas.
El convenio establece el trabajo conjunto del sector privado y público ante una demanda recurrente como es el cuidado de la iluminación en la principal vía de entrada y salida de San Isidro. El intendente Ramón Lanús precisó al respecto: “Gracias al convenio firmado con AUSOL pudimos hacernos cargo de esta necesidad y generar un cambio que ya muestra sus frutos, brindando mayor iluminación y, con ello, mayor seguridad y mucha más tranquilidad para nuestros vecinos”.
El recambio a tecnología LED de las luminarias es una iniciativa del Municipio pensando en el beneficio y la seguridad de sus vecinos ya que aporta mejor iluminación, mayor eficiencia energética y más seguridad vial. El mantenimiento está a cargo de Autopistas del Sol y el Municipio efectúa controles complementarios a fin de coordinar las acciones necesarias para garantizar la correcta continuidad del servicio. Con esta plan de recambio se logra modernizar la iluminación de los accesos y frentes de Panamericana en San Isidro para que haya mayor seguridad y comodidad a la hora de circular.
La primera etapa finalizó en los siguientes puntos: Rotonda del SIC, frentistas de acceso Tigre entre José Ingenieros y Tomkinson, frente del BASI y el Campo Público del Golf de Villa Adelina; mientras que en la segunda se renovaron los siguientes tramos: Frentistas de acceso Tigre entre Tomkinson y Sucre, frentistas de Panamericana entre Márquez y Capitán Juan de San Martín y los cruces de Acceso Tigre de Tomkinson y de José Ingenieros.
