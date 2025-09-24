Renuevan con tecnología LED las luminarias de la Panamericana y sus colectoras en San Isidro

“Antes de este acuerdo, era difícil gestionar las solicitudes de los vecinos relacionadas a la iluminación de la Panamericana, puesto que dichas luminarias no dependen del Municipio. Con este convenio lo que logramos es la gestión conjunta y nos hacemos cargo del recambio a una mejor tecnología pensando en la seguridad y el beneficio de nuestros vecinos”, dijo el intendente, Ramón Lanús.

El recambio a tecnología LED de las luminarias es una iniciativa del Municipio pensando en el beneficio y la seguridad de sus vecinos ya que aporta mejor iluminación, mayor eficiencia energética y más seguridad vial. El mantenimiento quedará a cargo de Autopistas del Sol y el Municipio podrá efectuar controles complementarios a fin de coordinar las acciones necesarias para garantizar la correcta continuidad del servicio. El objetivo es modernizar la iluminación de los accesos y frentes de Panamericana en San Isidro para que haya mayor seguridad y comodidad a la hora de circular.

Los trabajos se desarrollan a lo largo de 12 meses y por etapas. La primera etapa ya finalizó con el recambio de 130 luminarias en los siguientes puntos: Frente y rotonda del SIC, frentistas de acceso Tigre entre José Ingenieros y Tomkinson, frente del BASI y el Campo Público del Golf de Villa Adelina.

La segunda etapa ya se encuentra en desarrollo y se renovarán los siguientes tramos: Frentistas de Acceso Tigre entre Tomkinson y Sucre, frentistas de Panamericana entre Sucre y Capitán Juan de San Martín, Panamericana y Avelino Rolón, y Avenida Fondo de la Legua y Panamericana.