La Matanza: con Inteligencia artificial, el COM incorpora última tecnología en protección ciudadana

Tras la visita, Espinoza: “Seguimos realizando una inversión histórica en tecnología de protección desde el COM, porque sabemos que la tecnología se renueva mes a mes en el mundo, y de esta forma le podemos brindar las últimas herramientas de cuidado a nuestras vecinas y vecinos”.

Además, el Intendente resaltó: “En todas las ciudades del distrito tenemos más de 5 mil cámaras 4K de seguridad, que nos permiten prevenir delitos, al igual que el anillo digital con las lectoras de patentes que nos transmiten información al instante sobre los vehículos que ingresan al distrito, y así detectar si tienen pedido de captura”.

La seguridad en La Matanza

El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) está en contacto permanente con las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia, como ambulancias, bomberos y Defensa Civil. Además, a lo largo del distrito hay 1200 paradas seguras equipadas con cámaras y botones antipánico, para mayor tranquilidad durante la espera del transporte público y 100 puntos seguros ubicados en plazas y centros comerciales; todos en comunicación directa con el COM, para responder de forma inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Asimismo, Fernando Espinoza destacó la incorporación de inteligencia artificial al sistema de videovigilancia: “La nueva y última tecnología que sumamos nos permite incorporar mayor velocidad a las alertas, actuar con mayor rapidez ante emergencias y facilitar la persecución de delincuentes, que deriva en su pronta detención”, y concluyó: “Vamos a continuar incorporando tecnología de avanzada para fortalecer la prevención y robustecer los mecanismos de respuesta, que cada vez son más efectivas y más rápidas logrando otorgar una mejor protección a toda nuestra comunidad”.