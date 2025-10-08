Representante quilmeño logró el podio en un triatlón

Con una exigencia en pedestrismo y natación y ciclismo, Taccone logro escoltar al local Messias y así dejar atrás una actuación complicada en el mundial en Niza, Francia, llevado a efecto hace varias semanas.

"El deporte tiene esas caras: a veces te pone arriba y a veces te hace morder el polvo. En Brasil decidí no quedarme con lo vivido, si no dar vuelta la página. Con el cansancio a cuestas y un viaje largo encima, encontré fuerzas donde parecía no haberlas y salió una gran carrera que me llevó al segundo puesto. Así es este camino: levantarse rápido, aprender y volver a pelear", sostuvo Taccone en diálogo con el envío Deportes en Quilmes.

Hasta ahora el joven quilmeño alcanzó cinco podios, con dos victorias a nivel continental, lo cual le permite borrar las tristezas de un 2024 con poca actividad da causa de una penosa lesión.