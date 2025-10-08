Representante quilmeño logró el podio en un triatlón

Luciano Taccone compitió en el Iron Man 70.3 de San Pablo, escoltando a un brasileño. De tal manera, sigue siendo el máximo exponente argentino de la especialidad.
El atleta quilmeño Luciano Taccone logró el podio en el Iron Man 70.3 de San Pablo, en el marco de una convocatoria de dos mil atletas provenientes de once países y que se sitúa entre una de las competencias con la vara más alta del mundo. Escoltó al brasileño Manuel Messias y de este modo Taccone sigue siendo el máximo exponente del triatlón argentino.
Con una exigencia en pedestrismo y natación y ciclismo, Taccone logro escoltar al local Messias y así dejar atrás una actuación complicada en el mundial en Niza, Francia, llevado a efecto hace varias semanas.
"El deporte tiene esas caras: a veces te pone arriba y a veces te hace morder el polvo. En Brasil decidí no quedarme con lo vivido, si no dar vuelta la página. Con el cansancio a cuestas y un viaje largo encima, encontré fuerzas donde parecía no haberlas y salió una gran carrera que me llevó al segundo puesto. Así es este camino: levantarse rápido, aprender y volver a pelear", sostuvo Taccone en diálogo con el envío Deportes en Quilmes.
Hasta ahora el joven quilmeño alcanzó cinco podios, con dos victorias a nivel continental, lo cual le permite borrar las tristezas de un 2024 con poca actividad da causa de una penosa lesión.
