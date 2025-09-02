Román Riquelme dejó Los Andes y regresó a Argentinos Juniors

"El Club Atlético Los Andes informa a sus socios, socias y simpatizantes que Román Riquelme, jugador del plantel profesional de fútbol deberá regresar a su equipo de origen", anunció la institución de Lomas de Zamora en un comunicado.

El texto oficial detalló además las condiciones contractuales de su llegada: "Román había llegado a préstamo sin cargo desde Argentinos Juniors, entidad que decidió hacer uso de la cláusula de rescisión anticipada en el acuerdo firmado en enero de este año por ambas instituciones". El club de La Paternal, a su vez, le había extendido el contrato hasta diciembre de 2026.

Como cierre, Los Andes agradeció al jugador "por su compromiso, su entrega y el profesionalismo que demostró durante su paso por el Milrayitas", y le abrió las puertas para un eventual regreso.

Por su parte, Riquelme se despidió a través de sus redes sociales: "Gracias Los Andes y toda su gente por estos meses de crecimiento, aprendizaje y cariño".

El defensor de 22 años disputó 24 de los 29 partidos del equipo en la Zona A de la Primera Nacional, además de un encuentro por Copa Argentina. Se perdió cinco encuentros por suspensión y lesión, acumuló ocho amonestaciones y fue expulsado en el empate del último domingo ante San Miguel, que terminó siendo su despedida con la camiseta Milrayitas.

La salida representa un golpe para el técnico Leonardo Lemos, que ya lo había dirigido en Guillermo Brown de Puerto Madryn, y ahora deberá rearmar la última línea en las cinco fechas finales del torneo.

Riquelme inició su camino en el fútbol a los seis años en la Escuela Municipal de San Lorenzo, su ciudad natal en Santa Fe. Luego pasó por las inferiores de Rosario Central y, a los 17, se incorporó a Argentinos Juniors. Bajo la conducción de Gabriel Milito debutó en Primera División el 28 de julio de 2023, en la derrota 3 a 2 frente a Estudiantes de La Plata.