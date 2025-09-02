Rugbiers adolescentes taclearon a motochorro que intentó robarles un celular

Luego de un nuevo hecho de inseguridad, queda al descubierto el enfado y la ira de toda la comunidad vecinal, que ya no duda en agredir a los ladrones cuando los atrapan en plenos ilícitos. Sin embargo, dicha modalidad de “protesta” puede traer consecuencias para los inocentes en caso de que lastimar gravemente a la otra parte. Es por ello que dialogaron con los uniformados y pidieron más presencia para poder circular con tranquilidad, al mismo tiempo que les entregaron al hampón.

Todo comenzó en la intersección de Camino General Belgrano entre 26 y 25A de Berazategui. Allí estaba un grupo de amigos de alrededor de 15 años en la parada de colectivos, que iban juntos a practicar rugby. Sin embargo, en un momento dado de la tarde, una moto frenó frente a ellos y el conductor los agredió verbalmente hasta sacarle el teléfono celular a uno de ellos.

En un impulso feroz y al no ver armas de fuego, decidieron taclearlo para recuperar el dispositivo. El caco cayó de su motocicleta tras la maniobra y vecinos que estaban en los alrededores se acercaron a auxiliar a los damnificados del robo. No dejaron escapar al ladrón, que lo intentó desde un primer momento, y lo retuvieron con golpes en todo el cuerpo. También le destrozaron el vehículo y llamaron al 911.

Al llegar los móviles e identificar al responsable del asalto, se dieron cuenta que se trataba de un ex agente de la Policía de la Ciudad que fue exonerado de la fuerza en 2020. Estaba delinquiendo en las calles del distrito y fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Segunda de Ranelagh. Pero antes, tuvo que ser revisado y atendido por profesionales médicos que llegaron a bordo de una ambulancia del SAME, ya que presentaba algunas lesiones menores debido a los golpes recibidos por los vecinos.

Así las cosas, el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Berazategui y fue caratulado como “Robo en grado de tentativa” ya que no llegó a perpetrar con éxito. Es importante resaltar que ninguno de los adolescentes que estuvieron presentes, como así tampoco los transeúntes que intervinieron en el acto, sufrieron heridas por parte del motochorro.