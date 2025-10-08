Provincia

San Telmo cerró la temporada con derrota ante Agropecuario

El Candombero cayó 2 a 0 en Carlos Casares y finalizó el torneo en la mitad de tabla. Los locales se aseguraron su lugar en el Reducido tras aprovechar dos errores defensivos.

San Telmo no pudo despedirse con una alegría y perdió 2 a 0 frente a Agropecuario en Carlos Casares. El equipo del "Chaucha" Bianco ya no tenía objetivos en juego, mientras que el Sojero necesitaba ganar para ingresar al Reducido y lo consiguió.

El primer tiempo fue parejo, sin un dominador claro. Enrico tuvo una doble tapada notable que mantuvo el cero, mientras que un cabezazo de Astina se estrelló en el travesaño.

En el complemento, el local salió decidido y abrió el marcador a los 4 minutos. Enrico dio rebote tras un remate desde afuera, y Gagliardi aprovechó para empujarla y poner el 1 a 0. A los 16', un centro de Ramos desde la izquierda encontró una mala salida del arquero, y Mosqueira definió para el segundo tanto.

San Telmo intentó reaccionar, pero careció de peso ofensivo. Apenas un par de aproximaciones inquietaron a Acosta, el arquero local. Agropecuario controló el juego y selló una victoria que lo metió en la pelea por el ascenso.

El Candombero, por su parte, terminó en el duodécimo puesto, lejos de la zona de Reducido. Ahora tendrá un largo receso antes de retomar la competencia en 2025, con la misión de rearmarse para volver a ser protagonista.

