Se podrá viajar gratis en las líneas de colectivos provinciales y comunales que circulan por Lomas

De acuerdo a esta disposición, todas las líneas con jurisdicción provincial y comunal, no así las de jurisdicción nacional (del 0 al 199) brindarán su servicio de manera gratuita a fin de facilitar el traslado de los ciudadanos que vayan a votar.

En ese sentido, la secretaria general del gobierno lomense, Aldana Scillama, destacó que "desde Lomas acompañamos esta iniciativa que busca favorecer la participación ciudadana en el proceso electoral, fundamental para robustecer la democracia y la representatividad de las autoridades que resultan electas".

"Tanto el Estado provincial como el Estado local nos comprometemos a facilitar a los ciudadanos y ciudadanas su derecho a votar, entendiendo que el servicio público de transporte constituye una herramienta fundamental para la movilidad de la comunidad", concluyó la funcionaria.