Se sortearon 200 preadjudicatarios de viviendas en San Vicente

La titular del área, Silvina Batakis, acompañó al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, durante el sorteo de preadjudicación que se llevó a cabo en el Club Deportivo San Vicente ante escribanos, y congregó a más de 440 familias potenciales beneficiarias.

También se sortean suplentes que se tendrán en cuenta en caso de que los titulares no cumplan con los requisitos necesarios para acceder al beneficio.

El proyecto habitacional, está ubicado en las calles Sargento Cabral, Castelar, Avellaneda y tiene un avance superior al 70 por ciento. Consta de nueve manzanas y 200 terrenos, y se ejecuta en articulación con el Instituto de la Vivienda provincial, mientras que el Municipio se encarga de la ejecución y fiscalización del programa.

Las viviendas contarán con tres prototipos de diseño de entre 55 y 60 metros cuadrados, con dos habitaciones, baño y living comedor. Se estima que la obra concluya en diciembre de este año. Este barrio surge a partir de la compensación del desarrollo inmobiliario Solares de Korn, mediante la Ley de Hábitat, al igual que ocurrió con los terrenos del barrio Papa Francisco.

"Hoy comienza el sueño de las familias que en poco tiempo van a dejar de pagar alquiler o vivir de prestado para tener una casa propia que pagarán con esfuerzo y con la satisfacción de saber que es suya. Esto es posible gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof que busca resolver las problemáticas de las y los bonaerenses", dijo la ministra Batakis.

Por su parte, Mantegazza destacó el esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Provincia, señalando que: "Este es un proyecto particular que el Municipio de San Vicente ha puesto 200 lotes en un trabajo en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, con nuestro gobernador, Axel Kicillof, porque esta obra no ha parado a lo largo de este año y medio, que actualmente está en la etapa final, con lo cual en pocos meses se va a estar terminando para que ustedes y sus familias puedan disfrutar".

Luego, el jefe comunal puso en valor el acompañamiento de la Provincia y la ministra Batakis, remarcando que: "Con Silvina Batakis valoramos poder crear oportunidades para que las familias puedan tener su lote y vivienda, además de poder crear las condiciones para aquellos que se esfuerzan y trabajan, que viven en alquiler o vienen luchando para conseguir su casa, porque en cada uno de ustedes hay una historia particular". Finalmente, anunció que "La Provincia y el Municipio ya están trabajando en otras 200 nuevas viviendas más para el distrito".