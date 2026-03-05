Secuestraron un camión que arrojaba residuos de forma ilegal en Burzaco

El procedimiento se llevó a cabo tras detectar la descarga ilegal de residuos en una zona no permitida. En la intervención participaron efectivos de la Policía Bonaerense junto con el cuerpo de inspectores de la Comuna, quienes escoltaron el vehículo hasta la Comisaría 2° de la jurisdicción.

Según información de fuentes oficiales, el camión -registrado en el distrito de Lanús- presentó una serie de faltas graves que agravaron su situación legal. Se constató que la unidad carecía de la habilitación de carga de residuos en volquete, que no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y que no tenía chapa patente.

El diputado provincial Mariano Cascallares se refirió al episodio y apeló a la responsabilidad ciudadana: "Solicitamos la colaboración de todos para mantener las zonas que limpiamos. Estamos atentos para intervenir ante hechos como estos que nos perjudican a todos los vecinos".

La gestión municipal subrayó que el operativo forma parte de un plan integral de erradicación de microbasurales. Estas tareas no solo implican la limpieza de predios, sino también su posterior puesta en valor mediante la colocación de cartelería preventiva, parquización y forestación con especies nativas.

"Vamos a seguir trabajando para potenciar a Almirante Brown como pulmón verde de nuestra región. Para eso es fundamental evitar arrojar residuos donde no corresponda", concluyó el legislador.