Se reanudaron los servicios de las líneas de colectivos comunales de Florencio Varela

“Las firmas Micro Omnibus Primera Junta Sociedad Sociedad Anónima, Micro Omnibus La Colorada Sociedad Anónima y San Vicente Sociedad Anónima definieron la absorción de 299 trabajadores de Transportes San Juan Bautista Sociedad Anónima, con la continuidad de sus fuentes laborales asegurada, además de su categoría y antigüedad”, afirmó Watson.

El intendente recordó la situación de “incumplimiento de horarios, falta de pago al personal y abstención de tareas”. “Por ese motivo, declaré el Estado de Emergencia en la prestación de traslado de pasajeros, así como la quita de la concesión”, relató.

A su vez, remarcó “la labor articulada con el gobernador Axel Kicillof, con los ministros bonaerenses de Transporte Martín Marinucci y de Trabajo Walter Correa a fin de concretar el compromiso que asumí desde un primer momento: garantizar un correcto servicio para las y los varelenses, pero también proteger los puestos de empleo”.

Frente a la estación de trenes Florencio Varela de la Línea General Roca (LGR), María Ester Domínguez esperaba el 512 para ir a La Sirena. La vecina de San Nicolás estaba “contenta con los nuevos vehículos adquiridos”. “Antes era una lucha diaria viajar, teníamos que esperar una hora y no pasaban", compartió.

En la misma parada aguardaba Adela Ayala. La frentista oriunda de El Molino reconoció "una gran mejoría. Siempre utilicé los colectivos para ir al médico, hacer trámites o comprar, y perdía demasiado tiempo porque no frenaban. Esto fue un alivio".

Luego de bajar del 503 para emprender su camino a la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Bruno Moya aseguró: "La gente necesitaba este cambio en el partido". El joven de Pico de Oro celebró la adjudicación “a entidades capaces de un buen funcionamiento en su tarea".

Micro Omnibus Primera Junta se hizo cargo de las líneas 500 (San Jorge) y 509 (Barrio San Luis); Micro Omnibus La Colorada, de las líneas 503 (K, Unidad Penitenciaria por La Colonia; R, Unidad Penitenciaria por Ruta 53), 506 (Curva de Chávez por Mayol) y 508 (Cementerio) y San Vicente de las líneas 507 (Bosques), 511 (Don José), 512 (Mayol-Curva de Chávez) y 513 (H, Complejo Santa Rosa y S, Santa Inés).

Mientras Primera Junta y La Colorada venían operando las líneas 324 y 178, respectivamente, San Vicente tiene a su cargo las líneas 51, 74, 79, 177, 263 (compartida con Expreso Villa Galicia San José), 370, 385, 388, 403, 435 y 503 (comunal del partido de Presidente Perón).

San Vicente pertenece al grupo Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA), que de la inicial línea 28 pasó a operar en forma directa las líneas 44 y 101; a través de la controlada Río Grande, la 8; de Lope de Vega, 56, 76, 91 y 135; de Larrazábal, 20, 117, 161 y 188; de Los Constituyentes, 78, 87, 111 y 127; de Bernardo Ader, 130; de 12 de Octubre, la 7; de General Roca, 21 y 108; de Rocaraza, 31 y 146 (las dos últimas empresas pertenecían al padre del presidente Javier Milei, Norberto Milei -quien fue inicialmente chofer de la línea 21- que las vendió precisamente a DOTA en 2006); de Micro Omnibus Norte (MONSA), la 60; de Micro Omnibus Avenida, 405, 514 y 520; de Atlántida, 57, 410 y 429; de Transporte Automotor Riachuelo (TARSA), 25, 84, 100, 115 y 134; de Andrade, 283 y 523; de Expreso San Isidro (ESISA), la 168; de NUDO, 10, 107 y 150; de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (ETAPSA), la 24; de Colectiveros Unidos (CUSA), la 106; y de El Puente, 32, 128 y 158. La pertenencia a DOTA se refleja en la figura de una abeja que llevan a continuación del nombre de la empresa.

Asociada con otras empresas, opera también las líneas 85, 98, 9, 164, 271, 299, 373 y 384, 277, 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553, además de líneas en la ciudad de Córdoba. Su gran competidor es el Grupo Metropol (identificado con una rosa), que al igual que la empresa Misión Buenos Aires, pertenece a los hermanos Eduardo y Javier Zbikoski, oriundos de Misiones.