Steimbach valoró el triunfo de Tristán Suárez ante All Boys

El atacante valoró especialmente lo que significa el triunfo para el grupo después de la seguidilla de empates: "Una victoria que la necesitábamos. Como dije recién, son todos partidos difíciles, un rival muy duro, pero nosotros sabemos que de local nos podemos hacer más fuertes y estoy contento por la victoria".

Pensando en el próximo compromiso frente a Arsenal, Steimbach subrayó que el plantel recién comenzará a planificarlo durante la semana: "Todavía no pensamos nada. Ahora tenemos unos días libres para descansar, porque recién jugamos el lunes. En la semana lo trabajaremos, es un rival duro como todos los equipos del Nacional B, así que prepararemos el partido y veremos cómo es el rival".