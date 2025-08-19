Subcomisario repelió ataque y logró que fueran detenidos cuatro delincuentes

Se trata de un uniformado que se llenó de valentía para toparse cara a cara con los delincuentes y que soportó recibir múltiples tiros que fueron impactando en los laterales de su vehículo, pero que de milagro no lo asesinaron. Todo comenzó gracias a un aviso que recibió por radio en el cual le indicaron que había un grupo comando merodeando por las manzanas cercanas. Así las cosas esperan que los implicados, todos mayores de edad, reciban la correspondiente sanción por los daños causados.

El héroe en cuestión es el Subcomisario Touriñán, de la Seccional Segunda de Ranelagh, que al escuchar que había cuatro malvivientes a bordo de una Renault Duster circulando luego de haber cometido un robo, no dudó en ir a buscarlos. Este ilícito puntual, una entradera, había ocurrido en la intersección de las calles 259 y Milazzo, pero la realidad es que ya habían asaltado a diversas víctimas en los minutos previos.

Así las cosas, Touriñán se los topó de frente y empezó a perseguirlos con su coche. Los cacos se percataron rápidamente y le dispararon. El agente solo tenía encima su arma reglamentaria y repelió el ataque para frenar la avanzada. Mientras tanto, fue comunicándose con sus colegas para que empezaran a apoyarlo en la persecución y montaran un operativo con maniobras de cerrojo.

Al llegar al Arroyo Las Conchitas, los ladrones quisieron escapar a pie, pero varios móviles policiales los estaban esperando. Los implicados tienen 21, 23, 24 y 46 años de edad. Quedaron detenidos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 y por orden del doctor Federico Pagliuca.

Es importante resaltar que una de las víctimas de los malvivientes, oriunda de Florencio Varela, reconoció a dos de ellos como los responsables de un asalto. Les secuestraron una vaina servida, cinco billetes de un dólar, la camioneta utilizada y un reloj de pulsera. El subcomisario valiente no sufrió heridas y fue clave en el operativo para detener a los delincuentes, que sembraron temor en las calles del barrio.