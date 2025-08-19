Denunciaron a un hombre por maltrato animal

El hecho tuvo lugar en Quilmes Este y ya está siendo investigado, debido a que el acusado infringió la Ley de Protección Animal al abandonar el cadáver de un perrito. Pero no es solo eso, sino que en los alrededores hay viviendas, circulan menores de edad, hay otros animales y esto puede traer enfermedades, infecciones, plagas de insectos, entre otras cosas. Es por eso que los damnificados, con este panorama en juego, tomaron la decisión de hacer la denuncia policial.

Todo comenzó el domingo por la mañana, pasadas las 9, cuando los vecinos de Pringles y Lugones vieron el cuerpo de un perro muerto tirado en la vereda. Si bien no habían presenciado toda la secuencia, entendieron que alguien lo había arrojado allí. Es por ello que fueron a buscar las imágenes de las cámaras de vigilancia y pudieron ver el preciso instante en el que eso ocurría.

Dos personas a bordo de un auto color gris frenaron en la mencionada intersección y un hombre bajó, abrió el baúl, sacó el cuerpo del animal y lo dejó allí tendido. Tras eso se marcharon, dejándolo abandonado. De inmediato, quienes viven en los alrededores llamaron a las autoridades y radicaron la correspondiente denuncia policial contra el sujeto, por haber infringido la Ley de Protección Animal, que condena este tipo de actos y que cobró muchísima relevancia en el último tiempo.

Es importante destacar que el caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del doctor Martín Conde. Ordenó la recopilación de las imágenes y tomará el testimonio del ahora imputado, de quien no trascendió su identidad. Los denunciantes se mostraron conformes y esperaron a que retiraran el cuerpo del animalito.

Este tipo de hechos que ocurren en plena vía pública perjudican la salud de los habitantes. Sobre todo porque en la mencionada zona circulan cientos de menores de edad por día, que van a la escuela a la mañana, tarde y noche. Un cadáver en descomposición puede traer infecciones que se contagian en el aire, tanto para ellos, como para otros vecinos o para mascotas que se acercan al lugar.