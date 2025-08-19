César Pérez: "Da bronca que vengan con un equipo suplente"

"Tenemos mucha frustración, da un poco de rabia que un técnico venga con un equipo suplente. Te da bronca que esté pensando en otro partido porque nos subestima como rivales", expresó el mediocampista chileno con visible molestia una vez finalizado el juego.

El comentario de Pérez apuntó directamente a la decisión de Newell's de guardar a varios de sus titulares de cara al clásico contra Rosario Central, que se disputará en la próxima fecha. El conjunto rosarino llegó a Varela con una alineación alternativa, lo que generó malestar en el jugador de Defensa, que entendió la decisión como un gesto de falta de respeto hacia su equipo.

"Fuimos ampliamente superiores al rival, que la verdad vino a buscar el empate o lo que pudieron rescatar. Es sabor a poco", agregó Pérez, quien convirtió el único gol del Halcón y fue elegido como la figura del encuentro.

Más allá de las críticas, lo cierto es que La Lepra consiguió un empate valioso en un contexto complejo, ya que atraviesa un calendario apretado y priorizó el choque ante su clásico rival. Defensa, en cambio, se quedó con la sensación amarga de haber dejado escapar una gran oportunidad de sumar de a tres en su estadio.

El Halcón ahora buscará dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene, pero la bronca de su futbolista quedó marcada en un partido que podría traer cola por el fuerte cruce verbal.