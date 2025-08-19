Un producto elaborado en Lanús distinguido como Mejor Alfajor Triple del Mundo

Hubo 70 stands con diferentes categorías de Alfajores y los creadores de Barrigón Chingolo se llevaron todas las miradas y fueron de los más visitados por turistas y argentinos adictos al alfajor.

La cultura alfajorera creció en los últimos años a modo artesanal y gourmet y en un contexto de exceso de pistacho, Dubái y Chocolate amargo puro, El Barrigón se consolidó en la Zona Sur y en algunas partes de CABA con una fórmula sencilla pero que apela a la pasión de los argentinos: el dulce de leche.

Esto llegó al punto que para el Mundial, los dueños resolvieron llevar más de cuatro variedades y presentar su nueva joyita, El Gordinflón, triple y con exceso de dulce de leche. La esencia de barrio de Chingolo trepó a lo más alto de los alfajores.

La presentación, el sabor y las variadas propuestas de Barrigón Chingolo conquistaron el paladar del exigente jurado y a todos los presentes, al punto que ganaron en la categoría Mejor Alfajor Triple del Mundo y el segundo Mejor Alfajor Industrial.

La marca de Monte Grande Sr Alfajor ya logró consolidarse en el mercado y fue de las más visitadas en el Mundial y en 2024 se llevaron el máximo lauro.

Este año vencieron como Campeones del Mundo Chacra Los Retamos, de El Hoyo, Chubut, con su particular armado con harina de nuez, dulce de leche y chocolate blanco.