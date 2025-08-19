Lanzaron el proyecto de Escuelas Deportivas en Morón

La actividad se realizó el lunes en la Escuela Primaria (EP) 75 Doctor Adolfo Alsina de Castelar Norte, con la presencia del intendente Lucas Ghi, integrantes del gabinete municipal, inspectoras, docentes, profesoras y profesores de Educación Física.

La propuesta está dirigida a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de primaria. El programa incluye disciplinas como básquet, vóley, fútbol, sóftbol, handball, gimnasia artística, hockey y atletismo, con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo y la integración comunitaria.

Durante el acto, el intendente señaló: “Con este proyecto la escuela permanece abierta durante dos horas más, en donde profes de la Subsecretaría de Deporte van a trabajar con los equipos directivos de todas las instituciones para que nuestras chicas y chicos sigan aprendiendo y disfrutando. Las escuelas primarias de nuestra ciudad van a tener en sus patios el ruido propio del juego, de gritar un gol, de aprender una jugada, de disfrutar con amigos y, fundamentalmente, creciendo con amor a partir de algo tan lindo como el deporte, el juego y la actividad física”.

Las instituciones que participan en esta primera etapa del proyecto son las escuelas primarias 75 (Castelar Norte), 8 (Haedo), 53 (Morón), 67 (El Palomar), 93 (El Palomar), 102 (Morón), 48 (Castelar Sur), 47 (Haedo), 39 (Morón), 4 (Morón), 17 (Castelar), 1 (Morón) y el Centro Educativo Complementario (CEC) 802 (Castelar).