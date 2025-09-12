Suman servicios y beneficios médicos para ex combatientes de Almirante Brown

Los acuerdos fueron suscriptos por el presidente del Centro, Francisco Marcovich, y la secretaria general de UPCN de la región Buenos Aires, Fabiola Mosquera, durante un acto realizado en la sede de la entidad gremial, ubicada en la calle Molina 538 de José Mármol, que también contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares.

De esa manera, los excombatientes podrán atenderse en los policonsultorios IOMA–UPCN que funcionan en ese distrito, incorporando prestaciones de salud integral con prioridad en la asignación de turnos y trato equivalente al de los afiliados al gremio.

El acuerdo contempla atención médica general y especializada, con énfasis en atención psicológica para excombatientes y sus familias, a cargo de profesionales especializados.

En ese marco, Cascallares subrayó que "en Almirante Brown seguimos trabajando para que nuestros excombatientes y sus familias tengan cada vez más servicios y mejores oportunidades".

Mosquera, en tanto, sostuvo que "este acuerdo es fundamental, ya que permitirá que los excombatientes accedan a atención médica de calidad". Y completó: "Este convenio refleja nuestro compromiso con la salud y el bienestar de quienes han servido a nuestra nación".

Participaron de la firma el titular de UPCN Almirante Brown, José Vélez; el vicepresidente del Centro de Excombatientes de Malvinas "Puerto Argentino", Guillermo Rezk; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del Municipio, Bárbara Miñán; y el director general de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Hugo Vidart, entre otros.