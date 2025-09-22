Talleres de Escalada descendió tras perder en Santiago del Estero

El panorama para el Albirrojo ya era extremadamente complicado antes de la visita al estadio santiagueño. La única posibilidad de seguir con vida en la pelea por la permanencia era ganar y esperar que Colón no sumara de a tres ante Deportivo Morón. Una combinación difícil, que obligaba a la hazaña y que terminó siendo imposible.

De todos modos, Talleres no salió resignado. En el primer tiempo se mostró decidido a dar pelea y tuvo una situación inmejorable para abrir el marcador en la última jugada de la etapa. Barrios armó una gran pared con Vedoya y quedó de frente al arco para decretar el 1 a 0, pero se encontró con la figura de Ledesma, que se estiró de manera espectacular y evitó lo que era gol seguro. La atajada no solo mantuvo el cero en el marcador, sino que también desmoronó anímicamente a varios futbolistas visitantes, que se tiraron al suelo con las manos en la cabeza lamentando la oportunidad perdida.

Ese golpe psicológico resultó determinante. Apenas comenzado el segundo tiempo, Santiago Rosales ejecutó un tiro libre perfecto y puso a Mitre en ventaja. El tanto llegó en el momento en que el conjunto de Vivaldo intentaba adelantarse con todo en busca del arco rival. La ilusión que todavía se sostenía empezó a desvanecerse con rapidez: el equipo no logró recomponerse, perdió claridad y fue superado por la eficacia del local.

Sobre el cierre, Agustín Ramírez amplió la diferencia y liquidó el encuentro. Para entonces, la historia ya parecía escrita. Talleres necesitaba mucho más que un milagro y ni siquiera la rebeldía de los últimos partidos fue suficiente. La floja campaña de la mayor parte del torneo pesó demasiado y terminó arrastrándolo al descenso.

La despedida de la categoría se da en un contexto de frustración pero también de aprendizaje. El Albirrojo mostró una reacción en el tramo final del certamen que lo mantuvo con vida hasta las últimas jornadas, pero el déficit acumulado en el primer semestre fue imposible de compensar. Los puntos perdidos en casa, la falta de eficacia en partidos clave y los altibajos futbolísticos explican por qué el equipo de Escalada no pudo escapar del último puesto de la tabla.

La próxima temporada encontrará a Talleres de Escalada compitiendo en la Primera B, un escenario que obliga a replantear objetivos y a iniciar una reconstrucción deportiva e institucional. La hinchada, que acompañó hasta el final, será un sostén clave en ese proceso. El desafío será capitalizar la experiencia de este paso por la segunda categoría y transformarla en la base de un proyecto que devuelva al club a los lugares que supo ocupar.