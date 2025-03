Talleres, por su primera alegría en el campeonato para levantar cabeza

El Albirrojo acumula tres caídas en fila en la competencia, siempre tropezando por la mínima diferencia, en sus salidas a Salta y Jujuy para chocar con Central Norte y Gimnasia y Esgrima, respectivamente, y en el medio la derrota con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en casa.

Ahora la chance que se presenta es inmejorable para enderezar el rumbo, levantar cabeza y soñar con una recuperación que le permita enfocarse en las alturas y no en la parte baja, donde se mantuvo en el certamen pasado, habiendo evitado el descenso recién en el repechaje con Atlético Rafaela.

Los conducidos por Cristian Tula se juegan una ficha para las aspiraciones a futuro, especialmente en relación al DT, que desde que tomó el cargo no sólo no se sumaron puntos sino que directamente no hubo goles a favor.

Por delante habrá un conjunto oriundo de Carlos Casares que viene en levantada al superar por 2 a 1 en su campo a Estudiantes de Río Cuarto. Y previamente se empató con Defensores de Belgrano en Capital Federal. Pero otra fue la historia en el debut, cuando se sufrió la jerarquía de Chacarita, que le ganó a domicilio por la mínima diferencia.

Para el Tallarín, en tanto, después del choque se avecina un clásico, porque deberá visitar Isla Maciel para verse las caras con San Telmo, por lo que se tornará vital ganar ahora y evitar complicaciones con sus hinchas, que están ilusionados con una satisfacción.