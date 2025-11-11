Temperley blinda a cuatro juveniles de la categoría 2005 con sus primeros contratos profesionales

Estos cuatro futbolistas se vienen destacando hace varios años en el fútbol juvenil del club. En cuanto a los vínculos, Morrone firmó un contrato hasta diciembre de 2028, Calzón y Tirotta lo hicieron por una temporada, y Silva estampó un vínculo hasta diciembre de 2027. De esta manera, y a pesar de no contar aún con un entrenador confirmado, los cuatro jugadores formados en la cantera del "Gasolero" formarán parte del plantel profesional en la próxima temporada de la Primera Nacional.

Morrones se incorporó a las inferiores del Celeste en 2019 e hizo todo su proceso formativo en el club del que es hincha. Debutó en Reserva en 2023, sumó una buena cantidad de partidos con destacadas actuaciones y este año ya formó parte del plantel profesional, siendo convocado en la derrota ante Estudiantes de Caseros.

Calzón es lateral derecho que está en Temperley desde los ocho años (2013). Debutó en Reserva en 2023, realizó su primera pretemporada con el plantel profesional al año siguiente, y con la firma de su primer contrato, cumplió uno de sus sueños.

Tirotta es defensor central llegó al Gasolero con 12 años y completó todo el proceso de juveniles. Se incorporó en pre-novena y en el último año se afianzó como el central titular, buscando ahora ratificar su nivel en Primera.

Finalmente, Silva, quien juega como centrodelantero, fue el goleador de la Reserva en las últimas temporadas, con nueve goles este año y cinco el anterior. Además, en 2024 anotó 12 goles en Cuarta División, siendo el futbolista que más tantos marcó ese año en todas las categorías de Temperley, con un total de 17 gritos.