Temperley jugará ante Gimnasia y Tiro en el inicio del Reducido

El encuentro será en el estadio Gigante del Norte y se jugará a partido único. Por mejor posición en la tabla, el Albo será local y avanzará a la siguiente fase aun con un empate. Por eso, el conjunto de Turdera deberá ganar para seguir con chances de ascenso.

Los dirigidos por Rubén Darío Forestello, que asumió en medio de la temporada, ya conocen al rival: ambos se enfrentaron en la Zona B. En aquella oportunidad, el Gasolero ganó 2 a 0 en Salta con goles de Julián Mavilla y Fernando Martínez, cortando un invicto de 33 partidos del local. En la revancha, empataron 1 a 1 en el Beranger, con tantos de Agustín Araujo y Franco Ayunta, de penal.

Temperley cerró el torneo en el sexto puesto de su zona y se aseguró también un lugar en la Copa Argentina 2026. En la edición pasada del Reducido, había eliminado a Chacarita en San Martín, pero luego fue dejado en el camino por Deportivo Maipú.

Además del duelo del Gasolero, la primera fase del Reducido tendrá los cruces entre Atlanta–Chaco For Ever, Gimnasia de Jujuy–San Miguel, Estudiantes–Deportivo Maipú, Tristán Suárez–Agropecuario, Estudiantes de Río Cuarto–Patronato y Deportivo Morón–San Martín de Tucumán.

El ganador entre Temperley y Gimnasia y Tiro se sumará a los clasificados junto con el perdedor de la final por el primer ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza. A partir de los cuartos, las llaves serán ida y vuelta, con ventaja deportiva para los mejor ubicados, salvo en la final, donde se definirá en los 90 minutos o por penales.