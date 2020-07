Tres de Febrero: intendente Valenzuela pide no vender ollas y remeras por "equidad"

Marketing PRO

Fiel al modelo del marketing político de Juntos por el Cambio, Valenzuela comunicó la medida, primero en sus redes sociales, y luego a través de la prensa. "Tengo la convicción de que si no se puede vender una olla o una remera en un comercio de barrio, tampoco se debería hacer en los hipermercados -sostuvo-. En Tres de Febrero las cadenas se comprometieron a cerrar esas góndolas y eso es una medida mínima de equidad", concluyó. Y como corresponde a todo dirigente del PRO, Diego (Valenzuela), se mostró (en sus redes sociales) conmovido por la "voluntaria" aceptación de su justa iniciativa por parte de las cadenas de retail: "Los súper e hipermercados de @Municipalidad3F no van a vender por estas semanas productos no esenciales. Una medida para generar equidad con los comercios de barrio. Gracias por la comprensión y buena predisposición!"

Embed Los super e hipermercados de @Municipalidad3F no van a vender por estas semanas productos no esenciales. Una medida para generar equidad con los comercios de barrio. Gracias por la comprensión y buena predisposición! pic.twitter.com/hLsoQpMCMU — Diego Valenzuela (@dievalen) July 2, 2020

Más costos para empresas

Sin embargo, en privado y con expreso pedido de reserva de nombres y marcas, voceros de las cadenas comerciales no entienden ni el sentido ético, ni práctico del "pedido" de cerrar parcialmente sectores de sus comercios durante dos semanas. "Si un intendente te pide ayuda y encima te dice que lo necesita para contener a los comerciantes chicos que están al borde de la quiebra y que tiene que `hacer algo’, aunque sea una estupidez, tenés que hacerlo", dijo un ejecutivo de nivel nacional de una gran cadena comercial ante la consulta de Diario Popular sobre la iniciativa de Valenzuela.

"Durante estos 15 días, además de los costos y problemas derivados de la pandemia -explicó- sumaremos pérdidas porque deberemos pagarle al personal asignado a los sectores de 'productos no esenciales `que Valenzuela pidió no vender. Además, debemos pagar luz y limpieza -agregó-. Y nuestra pérdida no le reportará nada al comercio chico que está cerrado, porque nadie esperará a que pase la cuarentena para ir a comprarle a ese comercio, si es que reabre dentro de 15 días".

Y para explicar el procedimiento para asumir ese costo dentro de la empresa, explicó: "Valenzuela nos pide frenar la venta de productos no esenciales -contó-. Evaluamos costos totales lo que incluye los salarios del personal al que no podemos suspender, ni despedir, y preparamos una nota con una planilla de costos y se la presentamos a la casa matriz que, tras decirnos de todo a los ejecutivos argentinos, terminan aceptando el pedido y amenazándonos a nosotros con no invertir un solo dólar más en la Argentina", concluyó resignado el atribulado gerente.

supermercados.jpg

Globos amarillos

Otro directivo de una importante empresa internacional de supermercados, que también pidió que no se lo mencionara ni a él, ni a su empresa, señaló: "Valenzuela sigue inflando los globos amarillos (por el cotillón distintivo de las campañas del PRO) en medio de la cuarentena y no sólo no tenemos que pincharle los globos, además, tenemos que pagarlos nosotros", finalizó.