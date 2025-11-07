Un delincuente y un policía heridos tras tiroteo en Villa Tranquila

Al llegar al lugar, los uniformados observaron cuatro masculinos, de los cuales, uno decidió escaparse, pero a los 10 metros comenzó a efectuar disparos al personal policial. Uno de ellos repelió el ataque e hirió a uno de los sospechosos, de 38 años. Lejos de rendirse, los cómplices continuaron con el ataque y uno de los oficiales recibió el roce de una bala en el tobillo izquierdo sin lesión ósea.

Finalmente, los agentes del orden incautaron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, con numeración suprimida, cartucho en recamara y 10 municiones en su cargador. En tanto, los dos heridos, el implicado y el policía, fueron trasladados al >Hospital Fiorito de Avellaneda.

Tras averiguaciones, los servidores públicos comprobaron que el sospechoso tiene un frondoso prontuario: tiene al menos cuatro causas por robo agravado, pero también figuran investigaciones por tenencia y portación de arma de guerra, entre otras. Van desde 2004 a 2025 y están radicadas en Lomas de Zamora, Avellaneda y La Plata.

Además, ahora debe afrontar una causa por "atentado y resistencia a la autoridad, en concurso ideal con abuso de arma y lesiones agravadas, además de portación ilegal de arma de guerra". Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.