Un delincuente y un policía heridos tras tiroteo en Villa Tranquila

El hecho ocurrió en Estévez y calle D, adonde concurrieron los uniformados tras un alerta sobre la presencia de un grupo de hombres armados.
Un delincuente con frondoso prontuario y un policía terminaron heridos de bala producto de un intenso tiroteo entre cuatro sospechosos e integrantes de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) en Avellaneda. Todo comenzó cuando dos agentes dela mencionada fuerza de seguridad fueron alertados por la presencia de un grupo de hombres armados en Estévez y calle D, de Villa Tranquila
Al llegar al lugar, los uniformados observaron cuatro masculinos, de los cuales, uno decidió escaparse, pero a los 10 metros comenzó a efectuar disparos al personal policial. Uno de ellos repelió el ataque e hirió a uno de los sospechosos, de 38 años. Lejos de rendirse, los cómplices continuaron con el ataque y uno de los oficiales recibió el roce de una bala en el tobillo izquierdo sin lesión ósea.
Finalmente, los agentes del orden incautaron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, con numeración suprimida, cartucho en recamara y 10 municiones en su cargador. En tanto, los dos heridos, el implicado y el policía, fueron trasladados al >Hospital Fiorito de Avellaneda.
Tras averiguaciones, los servidores públicos comprobaron que el sospechoso tiene un frondoso prontuario: tiene al menos cuatro causas por robo agravado, pero también figuran investigaciones por tenencia y portación de arma de guerra, entre otras. Van desde 2004 a 2025 y están radicadas en Lomas de Zamora, Avellaneda y La Plata.
Además, ahora debe afrontar una causa por "atentado y resistencia a la autoridad, en concurso ideal con abuso de arma y lesiones agravadas, además de portación ilegal de arma de guerra". Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.
