Un pedido de perimetral permitió detener a prófugo de la justicia desde hace dos años

El detenido, identificado como M. A. P. y conocido como "El Negri", fue localizado después de que se realizaran una serie de tareas de inteligencia y vigilancia encubierta en Presidente Perón. La zona había sido delimitada como de interés para la causa, tras sospecharse que el acusado residía en ella.

Tras confirmarse el domicilio del sospechoso, se concretó el arresto en las inmediaciones de la intersección de las calles Crisólogo Larralde y Eva Duarte. De esa manera, quedó a disposición de las autoridades que intervienen en la causa, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 6 y el Juzgado de Garantías 4, ambos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

"El Negri" se encontraba imputado por el delito de tentativa de homicidio, relacionado con un ataque armado ocurrido en febrero de 2023 en el partido de Almirante Brown. Sin embargo, desde ese momento había logrado evadir a la Justicia.

El hecho que motivó la investigación judicial se reportó el 12 de febrero de 2023, cuando la víctima, un hombre de 34 años identificado como R. A. V., fue atacado en la calle Serrano al 2500. Según lograron reconstruir las autoridades, los responsables fueron dos personas armadas que se desplazaban en una motocicleta, cuyas características no trascendieron.

En el momento que divisaron a su blanco, abrieron fuego contra él. Producto de esto, una de las balas impactó en la cabeza de la víctima. Por este motivo, tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, donde recibió la atención correspondiente y logró sobrevivir.

Después de varios meses sin registrarse avances en la causa, durante 2024, el personal del Departamento de Homicidios fue convocado por el magistrado interviniente para profundizar en las tareas investigativas. Como resultado de estas diligencias, se logró identificar de manera fehaciente a uno de los agresores, lo que permitió obtener una orden de detención en su contra.

En el curso de la investigación, los agentes determinaron que "El Negri" contaba con una restricción de acercamiento vigente respecto de una mujer denominada C. Q. La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Paz de Presidente Perón, por lo que esta información llevó a los efectivos a desplegar tareas en esa localidad.

De la misma manera, las autoridades confirmaron que el detenido contaba con un extenso historial delictivo. Entre sus antecedentes, figuraba una condena cumplida en la Unidad Penitenciaria 39 de Ituzaingó entre 2007 y 2011 por portación ilegal de arma de guerra.

Previo a esto, se había registrado un cargo por una tentativa de robo que sucedió en octubre de 2004. Además, le atribuyeron un hecho de robo agravado y encubrimiento en febrero de 2020, por el que obtuvo la libertad condicional, y una causa por lesiones leves que fue abierta en julio de 2022.

Respecto a las denuncias por violencia de género, las autoridades corroboraron que estas habían sido ratificadas el 30 de enero y el 6 de julio de 2022, en expedientes tramitados en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora y en la UFI de Malvinas Argentinas, respectivamente.

Por el momento, se trataría del primer detenido en la causa por tentativa de homicidio contra el hombre de 34 años. No obstante, no indicaron si el cómplice del acusado habría sido identificado, por lo que continuarán con las tareas para dar con su paradero.