Victoriano Arenas: Morali en la cuerda floja

El equipo de Valentín Alsina no encuentra respuestas futbolísticas ni anímicas. En su última presentación empató contra Cañuelas y el malestar entre los hinchas y la dirigencia se hizo notar. Si bien la comisión directiva le renovó la confianza luego del receso, los resultados recientes no han sido los esperados y, de no conseguir un triunfo este fin de semana, todo indica que Morali podría dejar el cargo.

Ante este panorama, desde la dirigencia ya comenzaron a evaluar posibles alternativas en el mercado para sucederlo. Uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza es el de Gustavo García, ex entrenador de la Primera División de El Porvenir, quien actualmente se desempeña como coordinador de divisiones inferiores en el club de Gerli.

La decisión final, sin embargo, dependerá en buena parte del resultado frente a Deportivo Paraguayo. Si Morali logra cortar la mala racha, podría obtener algo de oxígeno. Si la historia se repite, el ciclo tendría las horas contadas y en Victoriano ya preparan el escenario para una nueva etapa.