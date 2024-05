Violento asalto al padre del kiosquero que fue asesinado en Ramos Mejía

El hecho ocurrió durante la tarde-noche del martes cuando Pedro Sabo, de 77 años, y su esposa Magdalena iban a guardar el auto en el garaje de su casa ubicada en la intersección de Maza y Santa María, en la zona sur de la localidad de Morón. Allí la pareja fue emboscada por un delincuente que, a punta de pistola, le exigieron de manera violenta las llaves del auto, un Ford Fiesta de color negro.

Cuando lograron bajarse del rodado, el delincuente se subió, disparó al aire y se dio a la fuga.

"No podía salir del auto y con el susto que tenía no encontraba las cosas. El tipo estaba loco, tenía gorra y anteojos, imposible reconocerlo", sostuvo Pedro.

La víctima contó que le suplicó al ladrón mientras cometía el robo: "Le decía que ya me habían robado y hasta matado a un hijo, pero nada" y le mostró la foto que lleva en el auto de su hijo y le contó que lo mataron en un asalto: "No le importó nada, no se si esta gente esta drogada".

"No te da ni ganas de salir a la calle", manifestó Sabo en diálogo con el canal de noticias TN.

Tanto Pedro como Magdalena resultaron ilesos del violento atraco.

Tras lo ocurrido, el auto fue encontrado casi de forma intacta en la zona de Rafael Castillo, en La Matanza.

El crimen del kiosquero

El crimen de Roberto Sabo ocurrió el 7 de noviembre de 2021 cuando Roberto atendía un kiosco en la zona comercial de Ramos Mejía.

Ese día el delincuente, identificado como Leandro Daniel Suárez, de 29 años, entró al negocio y durante el robo asesinó a la víctima de un disparo en la cabeza.

De "campana" actuaba una adolescente de 15 años y horas después ambos fueron detenidos tras una persecución policial.

El hecho provocó una masiva manifestación de la población local en reclamo de seguridad.

En agosto de 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de La Matanza condenó a Suárez a la pena de prisión perpetua.