Violento ataque a un alumno en Secundaria de Berazategui

Se trata de un hecho conmocionante que pone más que nunca en alerta a las autoridades, por la violencia con la que se desarrolló la secuencia, por las detonaciones realizadas en las afueras de un establecimiento educativo que podrían haber causado la muerte de alumnos, docentes o transeúntes, y por la escalada de agresividad entre los más jóvenes. Milagrosamente no hubo que lamentar siquiera heridos y la familia damnificada reclama que fue una odisea denunciar lo ocurrido.

Todo comenzó en la Escuela Secundaria N°17 de Berazategui, ubicada en la intersección de las calles 3 y 129, cuando dos adolescentes armados fueron a buscar a un alumno y compañero que estaba cursando sus clases. Según trascendió, el dilema se originó a raíz de que la novia de uno de ellos le envió mensajes comprometedores al joven damnificado a través de WhatsApp, los cuales este no contestó. Sin embargo, el principal agresor fue a buscarlo para asesinarlo.

Así las cosas, empezaron a pelearse dentro del lugar y desde la directiva del establecimiento activaron el correspondiente protocolo, llamaron a los padres de las partes intervinientes para que los retiraran y trataron de evitar el descontrol. La madre de la víctima se acercó y denunció que los adolescentes armados les dispararon y tuvieron que esquivar los balazos, motivo por el cual estaba conmocionada.

Como si eso no fuese poco, los agresores fueron hasta su domicilio y causaron destrozos al arrojar objetos contra la vivienda, hasta que finalmente se dieron a la fuga. Horas más tarde, la mujer fue a la Comisaría Primera de Berazategui a radicar la debida denuncia policial, pero desde la seccional no se la quisieron tomar, según explicó horas más tarde a distintos medios de comunicación.

Por ese motivo, quienes están al frente de la causa son las autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 11 del Departamento Judicial de Quilmes y esperan, encabezada por la fiscal María Eugenia Aparicio. Se desconocen las medidas tomadas hasta el momento y los padres allegados a la institución piden la desvinculación inmediata de los adolescentes armados.