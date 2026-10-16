Wilde: policías se disfrazaron de albañiles para desbaratar un bunker de droga

POLICÍAS DISFRAZADOS DE ALBAÑILES Y PASEADORES DE PERROS PARA DAR CON UNA BANDA NARCO EN WILDE

- Hay dos detenidos pic.twitter.com/djjNoWClpK — Vía Szeta (@mauroszeta) October 16, 2026

El complejo habitacional cuenta con personal de seguridad privada apostado en cada uno de los ingresos. A raíz de la complejidad para recolectar evidencia sobre el ilícito, el fiscal interviniente, Sebastián González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, aprobó un operativo con agentes encubiertos para que lograran infiltrarse en el complejo y reportar los movimientos de los criminales.

Los policías que participaron de la operación se camuflaron como paseadores de perros y gimnastas para hacer observaciones sobre los ilícitos.

De esta forma lograron recolectar pruebas fílmicas e identificar a los delincuentes. Tras el análisis de la evidencia, se realizó un allanamiento para desbaratar el circuito ilegal, informaron fuentes de la investigación a la prensa.

La operación contó con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), Caballería y efectivos de la policía local, y se desarrolló bajo la modalidad de “Troyano”, en alusión a la mítica Guerra de Troya.

Cuando los agentes llegaron a las cercanías del ingreso a la torre, esperaron hasta que un vecino entrara para ingresar debido a que las puertas del complejo cuentan con cerraduras inteligentes.

Una vez dentro, comenzaron a acercarse al departamento de los criminales y, a medida que avanzaban, se fueron despojando de los disfraces para revelar su identidad policial.

Detuvieron a dos personas, ambos argentinos: un hombre 46 años, identificado como Juan Manuel Bidart, y una mujer de 29, llamada Renata Federica Valido Zin.

Se secuestraron 116 envoltorios de 65 gramos de cocaína cada uno y otro de 9,89 gramos, además de 13 gramos para fraccionar.

También se incautaron dos balanzas de precisión, cinco celulares, una libreta con registros de las ventas, recortes de nylon, elementos de estiramiento y fraccionamiento como cucharas, navajas y bicarbonato, una pistolera y $111.050 en dinero en efectivo. Se calcula que el valor comercial de las sustancias secuestradas asciende a $2,5 millones.