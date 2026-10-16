Provincia |

Wilde: policías se disfrazaron de albañiles para desbaratar un bunker de droga

Los uniformados se camuflaron en un complejo habitacional, detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína, celulares y dinero en efectivo.

Un operativo con policías encubiertos, disfrazados de albañiles y jardineros, entre otros roles, ingresaron a “Las Torres de Wilde”, en el partido de Avellaneda, para allanar un búnker de drogas, en un procedimiento que terminó con dos sospechosos detenidos, el secuestro de cocaína y dinero en efectivo.

El lugar del operativo, ubicado en Las Flores 1600, se ubica a solo unas cuadras de uno de los predios que utiliza Independiente para entrenar.

El puesto de venta de droga funcionaba dentro del complejo y se hallaba fuertemente monitoreado por los delincuentes, que utilizaban a personas que hacían de “satélites” para alertar de movimiento sospechosos, según recoge La Nación.

El complejo habitacional cuenta con personal de seguridad privada apostado en cada uno de los ingresos. A raíz de la complejidad para recolectar evidencia sobre el ilícito, el fiscal interviniente, Sebastián González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, aprobó un operativo con agentes encubiertos para que lograran infiltrarse en el complejo y reportar los movimientos de los criminales.

Los policías que participaron de la operación se camuflaron como paseadores de perros y gimnastas para hacer observaciones sobre los ilícitos.

De esta forma lograron recolectar pruebas fílmicas e identificar a los delincuentes. Tras el análisis de la evidencia, se realizó un allanamiento para desbaratar el circuito ilegal, informaron fuentes de la investigación a la prensa.

ADEMÁS: Detuvieron en Perú a "Papá", el tío de "Pequeño J", por el triple crimen de Florencio Varela

La operación contó con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), Caballería y efectivos de la policía local, y se desarrolló bajo la modalidad de “Troyano”, en alusión a la mítica Guerra de Troya.

Cuando los agentes llegaron a las cercanías del ingreso a la torre, esperaron hasta que un vecino entrara para ingresar debido a que las puertas del complejo cuentan con cerraduras inteligentes.

Una vez dentro, comenzaron a acercarse al departamento de los criminales y, a medida que avanzaban, se fueron despojando de los disfraces para revelar su identidad policial.

Detuvieron a dos personas, ambos argentinos: un hombre 46 años, identificado como Juan Manuel Bidart, y una mujer de 29, llamada Renata Federica Valido Zin.

Se secuestraron 116 envoltorios de 65 gramos de cocaína cada uno y otro de 9,89 gramos, además de 13 gramos para fraccionar.

También se incautaron dos balanzas de precisión, cinco celulares, una libreta con registros de las ventas, recortes de nylon, elementos de estiramiento y fraccionamiento como cucharas, navajas y bicarbonato, una pistolera y $111.050 en dinero en efectivo. Se calcula que el valor comercial de las sustancias secuestradas asciende a $2,5 millones.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

El tren procedente de Bragado, que efectúa servicio diferencial desde Moreno, Merlo y Haedo, a punto de partir de esta última con 40 minutos de atraso este miércoles.
CON INFORMACION CONFUSA PARA EL USUARIO

Se multiplican los inconvenientes en los servicios de las líneas Sarmiento y Roca

El tren general de Bragado, que efectúa servicio diferencial desde Moreno, Merlo y Haedo se atrasó este miércoles 40 minutos y muchos usuarios optaron por otro medio de transporte, por segunda jornada consecutiva. En el ramal que une Temperley con Haedo se suceden las cancelaciones, y en la Aplicación de Trenes Argentinos se dieron tres motivos diferentes a medida que avanzaba la mañana.

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados