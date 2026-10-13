Detuvieron en Perú a "Papá", el tío de "Pequeño J", por el triple crimen de Florencio Varela

Luis Alan Valverde Rodríguez fue capturado en Lima con una identidad falsa. La Justicia argentina lo señala como uno de los presuntos líderes de la organización narco vinculada a los asesinatos de Brenda, Morena y Lara, en septiembre de 2025.
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo detenido. Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como “Papá” y tío de “Pequeño J”, fue capturado este lunes en Lima, Perú, acusado de integrar y liderar la organización narco señalada por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El sospechoso fue detenido en la localidad de Santa María de Huachipa, durante un operativo realizado por personal de Interpol y la Policía Nacional del Perú (PNP). Al momento de su captura, utilizaba una identidad falsa, correspondiente a un ciudadano registrado en el sistema de identificación peruano (RENIEC), con el objetivo de ocultar su verdadera identidad.
El procedimiento se concretó después de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento. Tras su detención, Valverde Rodríguez fue trasladado a las instalaciones de Interpol Perú, mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes.
La Justicia argentina había solicitado su captura el 21 de septiembre de 2026, junto con la de otros integrantes del denominado clan Valverde, una presunta red de narcotraficantes peruanos investigada por el triple crimen ocurrido el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, “Papá” habría ocupado un lugar central en la estructura de la organización. Los investigadores le atribuyen tareas relacionadas con la logística, la adquisición de estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias para el funcionamiento de la banda.
Además, una de las detenidas en la causa, Celeste Magalí González Guerrero, identificó a Abel Josuel Taya Humpire como el presunto custodio de “Papá”, un dato que reforzó la hipótesis judicial sobre su posición dentro de la organización.
Luis Alan Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple femicidio. El joven fue procesado como presunto coautor de los asesinatos, con la calificación de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.
Tras ser extraditado desde Perú, “Pequeño J” permanece detenido en el penal de Marcos Paz, bajo un régimen destinado a presos de alto riesgo. Durante sus indagatorias, negó haber participado en el plan criminal y sostuvo que desconocía lo que iban a hacer los demás involucrados.
La investigación también apunta contra otros presuntos integrantes de la banda, entre ellos Manuel Valverde Rodríguez, otro tío de “Pequeño J”; Álex Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani. A su vez, Kevin Valverde Urtecho, conocido como “Rulos” y primo del principal acusado, quedó bajo sospecha a partir de registros de telefonía celular que lo ubicaron en zonas cercanas al lugar del crimen el día de los asesinatos.
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