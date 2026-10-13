Detuvieron en Perú a "Papá", el tío de "Pequeño J", por el triple crimen de Florencio Varela

De acuerdo con la investigación del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, “Papá” habría ocupado un lugar central en la estructura de la organización. Los investigadores le atribuyen tareas relacionadas con la logística, la adquisición de estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias para el funcionamiento de la banda.

Además, una de las detenidas en la causa, Celeste Magalí González Guerrero, identificó a Abel Josuel Taya Humpire como el presunto custodio de “Papá”, un dato que reforzó la hipótesis judicial sobre su posición dentro de la organización.

El vínculo con “Pequeño J” y los otros implicados

Luis Alan Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple femicidio. El joven fue procesado como presunto coautor de los asesinatos, con la calificación de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Tras ser extraditado desde Perú, “Pequeño J” permanece detenido en el penal de Marcos Paz, bajo un régimen destinado a presos de alto riesgo. Durante sus indagatorias, negó haber participado en el plan criminal y sostuvo que desconocía lo que iban a hacer los demás involucrados.

La investigación también apunta contra otros presuntos integrantes de la banda, entre ellos Manuel Valverde Rodríguez, otro tío de “Pequeño J”; Álex Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani. A su vez, Kevin Valverde Urtecho, conocido como “Rulos” y primo del principal acusado, quedó bajo sospecha a partir de registros de telefonía celular que lo ubicaron en zonas cercanas al lugar del crimen el día de los asesinatos.