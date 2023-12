Amenazan a jubilados con quemarles las piernas

Los vecinos de la zona se encuentran conmovidos por este episodio, que tuvo en el eje a dos abuelos que mientras dormían fueron sorprendidos por estos hampones, que sin ningún tipo de remordimientos, códigos o temor, los atacaron con métodos sin precedentes. A pesar de la tortura, cabe destacar que terminaron sin heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida, aunque el daño psicológico quedará por largo tiempo.

Ocurrió durante la madrugada del miércoles en el barrio Malvinas, en la calle Los Quebrachos al 2500, entre Hornero y Blas Parera. Allí reside la mencionada pareja, que descansaba como cualquier otro día cuando un grupo comando irrumpió y los levantó de la cama mediante agravios, gritos y golpes. No opusieron resistencia y fueron llevados al living, lugar en el que los maniataron en sillas y les exigieron que entreguen dólares.

Mientras tanto, los ladrones revolvieron cada rincón del lugar y se ofuscaron al no ver los billetes que fueron a buscar, motivo por el cual agarraron al abuelo y lo golpearon aún más fuerte. Sin embargo, lo peor llegó cuando lo tomaron de las piernas y lo intentaron quemar con un encendedor y un desodorante en aerosol. A pesar de eso, las víctimas no podían entregar lo que no tenían, algo que les habían avisado y los criminales debieron conformarse con lo que encontraron.

Finalmente se dieron a la fuga con 200 mil pesos en efectivo, electrodomésticos y otros objetos de valor. Antes de hacerlo, los maniataron y los dejaron en esa posición.

En consecuencia, una vez que pasó el mal momento, los damnificados pudieron liberarse y reportaron lo sucedido al 911 y oficiales de la Comisaría 2da. de Florencio Varela se apersonaron para realizar las pericias necesarias y para pedir asistencia médica. También hicieron un rastrillaje por la zona, pero no hubo noticias de los culpables.

Una ambulancia del SAME llegó para atenderlos y les hicieron las respectivas curaciones en el propio domicilio. Las víctimas no tenían heridas de gravedad y no precisaron un traslado a un establecimiento de atención médica. Sin embargo, estaban shockeados por lo vivido en el robo, que duró un largo rato.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 y se ordenó el seguimiento de las filmaciones de seguridad de la cuadra con el fin de obtener datos de los sospechosos, que se marcharon en un auto de apoyo.

Los vecinos se acercaron y le exigieron mayor presencia a los uniformados, ya que, milagrosamente, este episodio no culminó en una tragedia.