Un hombre en situación de calle volvió a comunicarse con su familia luego de dos décadas

Raúl Moyano acudió a la Secretaría de Desarrollo Social en búsqueda de ayuda. No imaginó que esa decisión cambiaría el rumbo de su vida. "Conversé con el personal que me atendió. Conté lo que me pasó. Ellos contactaron a mis parientes en Mendoza", repasó.

Todo cambió en el momento en el que habló por videollamada con sus seres queridos, donde la emoción fue inevitable. "Nunca los olvidé, siempre estuvieron presentes", evocó.

Desde el Municipio, en articulación con el Hogar Jorge Novak, ofrecieron un espacio de abrigo, brindaron asistencia alimentaria y organizaron su viaje a la provincia para el gran reencuentro. En ese contexto, Raúl anheló "disfrutar el tiempo con mis sobrinos en la casa de mi hermana".

Renzo, uno de los operadores del refugio a cargo del Obispado de Quilmes, acompañó a numerosas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. "Acá tuvo un lugar donde descansar, cuidar su higiene y realizar actividades", detalló.

Asimismo, el integrante del establecimiento comunitario subrayó el respaldo del Ejecutivo local "no solo en lo material sino al acercar a este sitio a gente con necesidades de las distintas zonas del distrito".

El Hogar Refugio Jorge Novak, ubicado en calle Santiago del Estero entre Zorrilla y Castro Barros, fue impulsado por Cáritas y recibe todos los días a hombres mayores de 18 años.

Las personas que deseen ser beneficiadas deben participar de una entrevista de admisión y aceptar un reglamento. Allí podrán asearse, cenar y dormir. Al día siguiente, desayunar. Además, se imparten durante el día capacitaciones, actividades formativas y asesoramiento sobre salud y gestión de trámites.