"Como están planteadas hoy las PASO son una gran encuesta. Va a haber una muestra de lo que va a suceder en octubre y lo que veo es que la gente está sufriendo y no quiere seguir así", expresó Watson en un reportaje concedido a DIARIO POPULAR. El intendente está a cargo del Poder Ejecutivo de Florencio Varela en forma interina, por la toma de licencia del histórico Julio Pereyra.

ADEMÁS:

Diplomas para egresados del plan fines

Votación entre dos modelos

Al hablar sobre la polarización que existe, reconoció que "es una votación muy importante entre dos modelos de país: uno para unos pocos, que lo estamos padeciendo hace tres años y medio; otro para todos, que vivimos durante 12 años y que vuelve mejorado, como dice nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández. Porque volvemos para no repetir errores que ya se hayan cometido".

No obstante, relativizó la trascendencia de la grieta: "La gente no se interesa tanto en la división que le quieren plantear, sino en ver para qué le alcanza cuando va al mercado, si puede poner un plato de comida en su mesa o pagar el transporte. La vida de los seres normales pasa por ahí, no por ver si una obra la hizo fulano o mengano".

Por eso, el intendente vaticinó que "va a haber muchos votos a favor del Frente de Todos por una razón simple: la gente no quiere que le mientan" y en ese sentido, apuntó hacia la campaña del oficialismo: "Si se miran los spots de campaña o los slogans de Vidal en 2015, hay una diferencia muy grande entre lo que dijo y lo que estuvo haciendo en casi un mandato completo. Si hubiera cumplido todo, hoy no estaríamos ante esto".

andres watson varela.jpg

A nivel nacional, apuntó al presidente Mauricio Macri por la frase en la que afirma que necesita cuatro años más "para hacer lo mismo, pero más rápido". "Como decimos los abogados, a confesión de partes, relevo de prueba", chicaneó Watson, quien explicó: "Quiere decir que vamos a duplicar la deuda que ya tenemos; vamos a cerrar más fábricas de las que cerraron; bajar más cortinas de comercios de las que bajaron; cada vez más indigentes y pobres; y en lugar de necesitar casi 32 mil pesos para no ser pobre, se van a necesitar 64 mil. Es lo que tengo que entender".

En ese sentido, señaló que el oficialismo "está haciendo una campaña aguerrida, tratando de mostrar cosas que en la realidad no se ven" y graficó: "Hay mucha inauguración, mucha obra y hablan de lo bien que le va en la seguridad, pero salís a caminar y ves que no es lo que está sucediendo".

El mandatario varelense puso como ejemplo la obra del Metrobús que se está realizando en su distrito. "No me quejo de la inversión, sino del destrato y la falta de respeto de los gobiernos nacional y provincial, porque ni siquiera fui consultado", reveló.

Y expresó: "En avenida San Martín es el último lugar que hubiera invertido porque estaba en muy buenas condiciones. Hubiera utilizado todos esos millones en los barrios. Asfaltos y un montón de obras que beneficiarían de manera disipada a todos los barrios en general".

"Ahora, seguramente vendrán a inaugurarlo y se llevarán la foto para la campaña. Pero es probable que hagan lo mismo que en Quilmes, cuando pusieron vallas y separaron a un grupo de gente que estaba contenta y arengando del resto del pueblo, que quedó del otro lado enojado y quejándose", deslizó Watson, quien fustigó: "Se mueven de una manera como si fuera la Avenida 9 de Julio, pero cuando pedí una audiencia, ninguno de los encargados habían pisado Varela. Han invertido en algo que no le cambia la vida a ningún varelense".

"En dos años nunca charlé con la gobernadora y estoy dirigiendo un distrito de 550 mil habitantes, que está dentro de los 10 primeros de la Provincia en cantidad de gente", insistió el intendente, quien también cargó contra la quita del Fondo Federal Solidario: "Lo percibe la Nación y cortó la llegada a los municipios. Se había creado en 2009 y llevaba cargos específicos para invertir en salud, infraestructura, educación. Entiendo que la Provincia es un estamento más que los municipios, pero debería haber existido diálogo o consulta, más allá de las diferencias políticas".

Finalmente, no dudó en un triunfo del espacio peronista en octubre próximo: "Estoy absolutamente convencido de que necesitamos una transformación y viene de la mano de la política. Ellos utilizaron la palabra cambio, que yo la saqué de mi diccionario, porque un cambio puede ser positivo o negativo. Y el de ellos es claramente negativo. Por eso creo que va a haber una diferencia amplia y, como llegaron democráticamente, se van a ir de la misma manera, como corresponde".

“Estoy preparado para el desafío que asumí”

Desde aquel cargo como jefe de Departamento de Sumarios en 2002, Watson se desempeñó en el municipio de Florencio Varela en roles diversos como director de Legal y Técnica, secretario de Gobierno e intendente interino, como es en la actualidad. Pero esta vez tiene la oportunidad de llegar a ese cargo por el voto popular, algo que ya consiguió en 2011 y 2015, cuando fue electo como primer candidato a concejal por el Frente para la Victoria.

“Me encanta mi trabajo, porque entiendo la política como una herramienta de transformación. Hace varios años estoy aquí, conozco de gestión, recorro día a día cada uno de los barrios y sé que estoy preparado para este desafío que asumí”, expresó el intendente, quien valoró la posibilidad de ser el sucesor de Julio Pereyra: “Trabajé siempre con él y fui parte de todo lo que se hizo. Tenemos una universidad pública gratuita con 28.500 alumnos y un hospital interzonal de calidad, que más allá de que quieran ocultar su nombre se llama Néstor Carlos Kirchner, no el Cruce, que es una ubicación geográfica”.

Al referirse a las críticas de los vecinos hacia su labor, Watson se sinceró: “Reconocemos que hay materias pendientes, soy autocrítico con mi gestión. Muchos vecinos me plantean que hay calles de tierra y, si son críticas constructivas, las acepto. Sé las cosas que faltan, pero con un 30% de recaudación es muy difícil. Más si tenés un presidente y una gobernadora que generan hambre y desocupación pero no se hacen cargo y nos tenemos que ocupar los intendentes del Conurbano”.

andres watson florencio varela.jpg

Consultado por el competidor de Juntos por el Cambio a nivel local, Pablo Alaniz, el mandatario disparó: “Ha sido elegido como representante del pueblo en 2017 y me gustaría ver qué proyectos de ordenanza presentó en el Concejo Deliberante. Me parece que cada uno debe mostrar lo que hizo y hacer una campaña criticando al otro no sirve, tenés que tener propuestas. El vivir de la queja como hace él, es el camino más fácil. Yo vivo del trabajo y de la gestión”. Y agregó: “Una cosa es donde tiene el domicilio y otra donde duerme cada uno. Yo nací acá, viví toda mi vida y conozco Florencio Varela como la palma de mi mano porque lo recorro todos los días para saber que le pasa a mis vecinos. Sé lo que hay que hacer, no voy a tener que ir a una escuelita de intendentes.

“Sólo ser joven no te acredita a ser mejor”

Al referirse a su combinación de juventud y experiencia, Watson valoró que “en el peronismo se está viviendo un trasvasamiento generacional, con muchos jóvenes que son dirigentes políticos e intendentes”, aunque aclaró: “No sólo se tiene que dar por edad. Ser joven no te acredita a ser mejor que las personas que tienen más años, ni ser más grande acredita que alguien se las sepa todas”.

“Tiene que haber una conjunción que permita obtener o usufructuar la experiencia de los que tienen más años para guiarnos o contarnos sus experiencias. Y que la juventud, con la fuerza que da, tome esa experiencia para no cometer errores del pasado”, insistió el mandata.