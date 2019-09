Sobre el tema habló el arquero Nicolás Angellotti, uno de los ejes más regulares del conjunto de Pedro Monzón.

El guardavalla se hizo cargo del puesto en un tiempo difícil e inesperado para la familia criolla: la intervención quirúrgica de Adrián Leguizamón le abrió, de repente, las puertas al alternativo, que respondió con solvencia. Y mira firmemente el compromiso en el Gran La Plata: "Será un duelo muy duro y hay que tomarlo con el mayor respeto por el rival, porque viene en levantada y tiene un gran técnico (Jorge Vivaldo) que conoce a la perfección la categoría".

En diálogo con POPULAR el ex Deportivo Morón planteó que la mejoría del Mate en los últimos dos encuentros se debió a que el equipo priorizó el buen fútbol y se animó a lo pedido por el DT, entonces amplió: "Intentamos jugar bien, se vio un elenco más sólido a la hora de buscarnos entre nosotros, el pase al compañero. Priorizamos eso y nos animamos a dar mucho más, algo que en los primeros partidos no se pudo hacer porque no nos habíamos acostumbrado completamente a la B Metro. Nos fuimos acomodando con el correr de los cotejos".

ADEMÁS:

Mauro Marrone analizó los puntos flojos del Naranja

Balance

E hizo un balance personal: "Estoy tranquilo, me sentí bien y todos me han dado la confianza de que todo iba a salir como lo esperamos. Escucho y tomo todos los consejos".

En gran forma, espera por un nuevo desafío con su presencia.