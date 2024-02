Bera va en busca de otro triunfo para extender la racha

El Naranja viene de tener jornada libre en la competencia luego de lo que implicó el debut estelar, cuando despachó por un certero 2 a 0 a Yupanqui, y ahora toca medir fuerzas con el Arrabalero, que acumula dos tropezones en fila, ya que sufrió los embates del propio Trapo el fin de semana pasado, y con JJ Urquiza en el primer capítulo.

En ese sentido, el combinado que conduce Damián Troncoso quiere aprovechar la oportunidad para festejar a domicilio y sostenerse en las alturas, con la expectativa de luchar por el título en el torneo, que derive en la clasificación a la final por el ascenso a la B Metropolitana.

El cotejo, que se afrontará este lunes a las 17, cuenta con un antecedente particular, pues ambos conjuntos chocaron entre sí en la cancha de Arsenal, en Sarandí, en torno a un desempate para saber quién descendía a la Primera D. Y allí, en pleno 2019, Bera fue el que festejó al ganar por un 2 a 0 que le permitió continuar en la C y, de hecho, acceder al Reducido para intentar dar el salto a la B, algo que finalmente no se pudo.

Los goles del equipo de la región fueron aportados por Martín Iglesias, al promediar el primer segmento, y Facundo Macarof, ya cerca del final del compromiso, con un rival que se consumía en nervios e impaciencia.

Justamente, toca enfrentarse después de aquel episodio, con la reformulación del Ascenso por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una flamante Primera C con un gran caudal de clubes.